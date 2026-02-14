ตลาดญี่ปุ่นกำแพงเพชรจัดพิธีสมรสสไตล์นิปปอนฉลองวาเลนไทน์สุดหวาน

กำแพงเพชร - ครั้งแรกในกำแพงเพชร..ตลาดญี่ปุ่น Diamond Grand จัดพิธีจดทะเบียนสมรสสไตล์นิปปอน ฉลองวาเลนไทน์สุดหวาน
14 กุมภาฯ วาเลนไทน์นี้ ตลาดญี่ปุ่นกำแพงเพชร by Diamond Grand ของนางวิลาวรรณ ตั้งตัวดีได้ เนรมิตพื้นที่เลขที่ 88/8 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จัดงานฉลองเทศกาลวันแห่งความรัก เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่คู่รักและนักท่องเที่ยว
โดยเน้นการตกแต่งสถานที่ให้มีกลิ่นอายศิลปวัฒนธรรมแดนปลาดิบ เปลี่ยนจุดเช็คอินยอดฮิตของจังหวัดให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติก พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร
ไฮไลท์สำคัญครั้งแรกของจังหวัด คือ "พิธีจดทะเบียนสมรสสไตล์ญี่ปุ่น" ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 11.00 น. โดยมีนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร-นายธัณวัฒน์ เกิดอุทัย ประธานมูลนิธิวิหารเซียนกำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยาน และ น.ส.ขวัญสิริ บุญเกิด ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่รักที่ควงคู่กันเดินผ่านเสาโทริอิสีแดงสด เพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นสิริมงคลตามแบบฉบับดั้งเดิมที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย
หลังเสร็จสิ้นพิธีการ คู่รักได้ร่วมกันเขียนข้อความแทนใจลงบนแผ่นป้ายขอพร และทำกิจกรรมคล้องกุญแจรักบริเวณใต้ต้นมะขามยักษ์เก่าแก่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความ "เกรงขาม" และความรักที่มีรากฐานมั่นคงยั่งยืน เป็นการผสมผสานความเชื่อไทย-ญี่ปุ่น
หนึ่งในคู่รักตัวแทนอย่าง นายสถาพร ท่องคง และ นางสาวธัญญารัตน์ ชัยชนะ เปิดเผยด้วยรอยยิ้มว่าทั้งคู่ตั้งใจใช้โอกาสวันเปิดตลาดวันแรกและวันแห่งความรักนี้ จดทะเบียนสมรสเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคงตามความหมายอันดีของสถานที่แห่งนี้
นอกจากพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์และมุมถ่ายภาพที่จำลองบรรยากาศจากประเทศญี่ปุ่นไว้อย่างครบถ้วน พร้อมร้านอาหารและสินค้าคุณภาพให้ผู้ร่วมงานได้พักผ่อนหย่อนใจ
โอกาสนี้นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวอวยพรให้ทุกคู่รักมีความสุข และขอให้ยึดมั่นในความรักเพื่อฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปด้วยกัน สร้างบรรยากาศวันวาเลนไทน์ที่ตลาดญี่ปุ่นกำแพงเพชรให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจตลอดทั้งวัน