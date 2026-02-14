วาเลนไทน์หวานทั่วกรุงเก่า คู่รักแต่งเจ้าหญิง–เจ้าชาย จดทะเบียนสมรสกลางห้างดัง

พระนครศรีอยุธยา – สีสันวันแห่งความรักปีนี้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หลัง อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “Ayutthaya City Park Magical Love Story เรื่องราวรักสุดมหัศจรรย์” เนรมิตบรรยากาศงานแต่งในธีมเจ้าหญิง–เจ้าชาย ให้คู่รักเข้าร่วมจดทะเบียนสมรสอย่างโรแมนติก เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ภายในศูนย์การค้าดังกล่าว มีนายวรวิทย์ ยอแสง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การค้า หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่คู่รักที่มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
ภายในงานพบว่ามีคู่รักกว่า 20 คู่ แต่งกายในชุดเจ้าหญิงและเจ้าชายเข้าร่วมจดทะเบียนสมรส ทั้งคู่รักชายหญิงและคู่สมรสเท่าเทียม โดยที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้อำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนสมรสและจดแจ้งชีวิตคู่ ท่ามกลางบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพคู่รัก และช่วงไฮไลต์เจ้าบ่าวคุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้เจ้าสาว สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน
นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” เปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คู่รักที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยว่า การมาจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้ตรงกับวันครบรอบความรัก 5 ปี อีกทั้งรูปแบบงานมีความสะดวก สนุกสนาน และจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เกินความคาดหมาย พร้อมเชิญชวนคู่รักที่สนใจร่วมกิจกรรมในปีต่อไป
ทั้งนี้ คู่รักที่เข้าร่วมงานนอกจากจะได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมสร้างสีสัน พร้อมรับของที่ระลึกและของรางวัลจากผู้จัดงานอีกจำนวนมาก สร้างความทรงจำดี ๆ ในวันแห่งความรักให้กับทุกคู่รักที่มาร่วมงาน