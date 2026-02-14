หวานฉ่ำ! คุณตาควงคุณยายจดทะเบียนรักวันวาเลนไทน์ หน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกว่า 40 ปี

อ่างทอง – บรรยากาศวันแห่งความรักปีนี้ที่บริเวณหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ ภายใน วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นไปอย่างคึกคัก หลังอำเภอจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ โดยมีคู่รักเข้าร่วมจดทะเบียนมากกว่า 30 คู่ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความเป็นสิริมงคล
ไฮไลต์สำคัญสร้างความฮือฮาและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงาน คือการที่คุณยายเรณู เขียวฉอ้อน อายุ 76 ปี ควงแขนคุณตาจำลอง มูลติ อายุ 67 ปี ชาวตำบลหัวตะพาน เข้าร่วมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า 40 ปี สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ คู่รักและประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างมีความศรัทธา เชื่อว่าการได้กราบไหว้และขอพร พร้อมใช้มือสัมผัสปลายนิ้วขององค์ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ จะช่วยเสริมสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต โดยองค์หลวงพ่อใหญ่ถือเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 95 เมตร และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัด อ่างทอง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อและตำนานเล่าขานต่อกันว่า หากผู้ใดได้สัมผัสปลายพระหัตถ์ของหลวงพ่อใหญ่ จะได้รับพรให้ชีวิตเติบโต เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งภายในบริเวณวัดยังมีโซนแดนนรกและแดนสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ครั้งนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงความรักและความผูกพันของคู่ชีวิตแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดอ่างทองอีกด้วย