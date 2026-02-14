สะท้อนอีกมุม! หัวใจ กปน. เสียสละเวลา-แรงกาย ค้ำยันกลไกเลือกตั้ง แม้ถูกสังคมจับตาหนัก

กาญจนบุรี – หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2569 ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการทำงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งระดับจังหวัดและส่วนกลางเกี่ยวกับความโปร่งใสและความเป็นกลาง แต่ในอีกด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ กลับเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ พร้อมเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
วันนี้ ( 14 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “กระต่าย ทองผาภูมิประศม” ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถ่ายทอดความในใจแทนเจ้าหน้าที่ กปน. จำนวนมาก สะท้อนภาพการทำงานเบื้องหลังที่ประชาชนส่วนใหญ่อาจไม่เคยเห็น โดยระบุว่า ภาพที่ประชาชนเห็นในวันเลือกตั้ง คือการต่อคิวใช้สิทธิ์แล้วเดินทางกลับบ้าน แต่เบื้องหลังคือเจ้าหน้าที่ที่ต้องเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนฟ้าสางไปจนถึงช่วงค่ำเกือบเที่ยงคืน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กปน. ต้องเข้ารับการอบรม รับอุปกรณ์เลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบรวม 3 วัน โดยได้รับค่าตอบแทนประธานหน่วย 1,750 บาท และกรรมการ 1,350 บาท ซึ่งต้องแลกกับการทำงานต่อเนื่องยาวนาน พร้อมแรงกดดันสูง เนื่องจากทุกขั้นตอนต้องถูกต้องแม่นยำ ห้ามเกิดความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บางรายต้องตื่นตั้งแต่ตีสาม เตรียมอาหารไปแบ่งปันเพื่อนร่วมหน่วย เนื่องจากทุกคนต้องเร่งออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด และเมื่อถึงเวลาปิดหีบในช่วงเย็น ภารกิจสำคัญกลับเพิ่งเริ่มต้น ทั้งการตรวจสอบจำนวนบัตรเลือกตั้ง แยกบัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน รวมถึงการนับคะแนนอย่างละเอียด โดยเฉพาะบัตรบัญชีรายชื่อที่มีรายละเอียดจำนวนมาก ต้องใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษ
หลังนับคะแนนเสร็จ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการจัดเก็บเอกสาร ติดประกาศผลหน้าหน่วย และขนส่งหีบบัตรไปยังที่ว่าการอำเภอ บางพื้นที่มีระยะทางไกลกว่า 30 กิโลเมตร อีกทั้งยังต้องรอระบบบันทึกผล ซึ่งบางช่วงเกิดปัญหาระบบล่มจากการส่งข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ทำให้หลายหน่วยเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงดึก
โพสต์ดังกล่าวยังระบุว่า แม้หลายคนอาจมองว่าหน้าที่ของ กปน. เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของกระบวนการเลือกตั้ง แต่แท้จริงแล้วถือเป็นกลไกสำคัญระดับรากฐาน ที่ช่วยค้ำจุนความน่าเชื่อถือของระบบประชาธิปไตย โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา ความรับผิดชอบ และศักดิ์ศรีของผู้ทำหน้าที่เพื่อรักษาเสียงของประชาชนทุกเสียงให้มีความหมาย
ภายหลังข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมความเสียสละที่อยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งครั้งนี้