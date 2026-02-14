นทท.ตื่นตาร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ครั้งที่49ประจำปี69ชมความงดงามขบวนแห่รถบุปผชาติ

เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่เปิดยิ่งใหญ่งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 49 ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด“บุปผาราชินีก้องเกริกฟ้า ล้ำเลอค่านครพิงค์” ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างตื่นตาตื่นใจชมความสวยงามแน่นตลอดสองข้างทาง
เช้าวันนี้ (14 ก.พ. 69) บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2569 พร้อมปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “บุปผาราชินีก้องเกริกฟ้า ล้ำเลอค่านครพิงค์” นำเสนอความงดงามของพรรณไม้นานาชนิด ผสานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และดอกไม้นามพระราชทานใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
โดยไฮไลท์สำคัญคือ ขบวนรถบุปผชาติ 24 ขบวน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เริ่มด้วยขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคลื่อนขบวนจากสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ ผ่านข่วงประตูท่าแพ รอบคูเมือง และสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติหลายหมื่นคนที่ร่วมชมความงดงามตลอดเส้นทาง
ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สะท้อนภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะ “นครแห่งดอกไม้” ที่ผสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว พร้อมตอกย้ำศักยภาพเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความงดงามของพันธุ์ไม้ภายในงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และพื้นที่จัดงานโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่