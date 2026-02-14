เริ่มแล้วงานเทศกาลมหัศจรรย์โปงลางกาฬสินธุ์ โชว์อัตลักษณ์ดนตรีโปงลางสู่สายตาชาวโลก

กาฬสินธุ์-จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน "เทศกาลมหัศจรรย์โปงลางกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน “ดนตรีโปงลาง” อัตลักษณ์สำคัญของเมืองกาฬสินธุ์ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติออกสู่สายตาชาวโลก
ที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร หัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง”การพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเครือข่ายย่านวัฒนธรรม ระยะที่ 2” เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลมหัศจรรย์โปงลางกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 ภายใต้โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร "การพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน ระยะที่ 2" พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ปราชญ์ภูมิปัญญาบ้านโปงลาง แก่พ่อครูบุญเลิศ ภูวิเลิศ พ่อครูสงวน โสมิตร และพ่อครูธงชัย คำโสภา
โดยมีนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานจำนวนมาก
พิธีเปิดมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดง แสง สี เสียง โดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ องค์ที่1 ยกอ้อ ยอครู เชิดชูดนตรีพื้นบ้าน องค์ที่2 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงดนตรีโปงลาง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์ที่3 โปงลางรุ่งเรืองเมืองกาฬสินธุ์
สำหรับงานเทศกาลมหัศจรรย์โปงลางกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อสืบสาน รักษาต่อยอด อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน
โดยเฉพาะดนตรีโปงลาง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของ จ.กาฬสินธุ์ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่
อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ และออกสู่สายตาชาวโลก และกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดง แสง สี เสียง การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รุ่นประชาชนทั่วไป ประกวดนางไห ประกวดแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทย และชุดไทยประยุกต์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย