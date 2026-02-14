ระยอง- ททท.ระยอง จับมือเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จัดงาน'วิวาห์ปูดำ-ปแสม' บริเวณสะพานรักษ์แสม มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและกระตุ้นการท่องเที่ยวรับวาเลนไทน์
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 14 ก.พ.) นางวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง พร้อมด้วย นายกฤษฎา ดวงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ ได้ร่วมกันงาน 'วิวาห์ปูดำ-ปูแสม'ที่บริเวณสะพานรักษ์แสม ป่าชายเลน บ้านเนินทราย ม.2 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เนืีองในวันวาเลนไทน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'วิวาห์ปู @ รักษ์แสม Crab Wedding Fesival @ RakSamae, Rayong'
เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณสะพานรักษ์แสม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวป่าชายเลน โดยมี นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอแกลง เป็นประธาน
พิธีดังกล่าวมีเจ้าบ่าวเป็น 'ปูดำ' ชื่อพี่สมุทร ที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสงคราม เพื่อสู่ขอเจ้าสาว 'น้องแสม' ปูเจ้าถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณสะพานรักษ์แสม และยังมีการจดทะเบียนคู่รักชาย-หญิงอีก 9 คู่ด้วย
บรรยากาศภายในงานนอกจากจะมุ่งเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีการแต่งงานแบบท้องถิ่น ที่มีขบวนขันหมาก ขบวนกลองยาว รวมทั้งการแห่ขบวนขันหมากทางน้ำของปูเจ้าบ่าว ที่มี นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ทำพิธีสู่ขอปูเจ้าสาว พร้อมสวมมงคล และรดน้ำสังข์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีต้นพันธุ์แสมขาวเป็นสินสอดแล้ว
ยังมีประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ก่อนร่วมกันนำ 'ปูเจ้าบ่าว' และ 'ปูเจ้าสาว' รวม 9 คู่ ปล่อยลงป่าชายเลน ' บริเวณสะพานรักษ์แสม' ถือว่าส่งตัวเข้าหอ อีกด้วย
สำหรับผืนป่าชายเลนบริเวณสะพานรักษ์แสม ถือเป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะ 'ปูแสม' และ 'ปูดำ' ที่ชาวชุมชนบ้านเนินทราย และกลุ่มประมงในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้ง 'ธนาคารปูแสม' ขึ้น เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
นางวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานระยอง เผยว่า การจัด 'วิวาห์ปู' ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวของประเทศที่จะชวนนักท่องเที่ยวสายอนุรักษ์ให้ปักหมุดมาเที่ยวป่าชายเลน และป่าโกงกาง ณ ที่แห่งนี้
ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งบูธจำหน่ายอาหาร และการแสดงดนตรี โดยมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของนักท่องเที่ยวสายรักษ์โลก
" พื้นที่ป่าชายเลนสะพานรักษ์แสมเนินฆ้อ ยังมีกิจกรรมนั่งเรือชมป่าชายเลน'กินลม ชมเหยี่ยว' เดินชมธรรมชาติป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ปูสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการแข่งขันกีฬาทางน้ำ อีกด้วย