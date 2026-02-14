xs
ททท.ระยอง จัด'วิวาห์ปูดำ- ปูแสม' ​อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน​รับวาเลนไทน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระยอง- ททท.ระยอง จับมือเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จัดงาน'วิวาห์ปูดำ-ปแสม' บริเวณสะพานรักษ์แสม มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและกระตุ้นการท่องเที่ยวรับวาเลนไทน์ 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 14 ก.พ.)​ นางวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง พร้อมด้วย นายกฤษฎา ดวงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ ได้ร่วมกันงาน 'วิวาห์ปูดำ-ปูแสม'ที่บริเวณสะพานรักษ์แสม ป่าชายเลน บ้านเนินทราย ม.2 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เนืีองในวันวาเลนไทน์​ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'วิวาห์ปู @ รักษ์แสม Crab Wedding Fesival @ RakSamae, Rayong' 

 เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณสะพานรักษ์แสม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวป่าชายเลน  โดยมี นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอแกลง เป็นประธาน



พิธีดังกล่าวมีเจ้าบ่าวเป็น 'ปูดำ' ชื่อพี่สมุทร ที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสงคราม เพื่อสู่ขอเจ้าสาว  'น้องแสม' ปูเจ้าถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณสะพานรักษ์แสม และยังมีการจดทะเบียนคู่รักชาย-หญิงอีก 9 คู่ด้วย 


 


บรรยากาศภายในงานนอกจากจะมุ่งเน้นการอนุรักษ์​วัฒนธรรมและประเพณีการแต่งงานแบบท้องถิ่น ที่มีขบวนขันหมาก ขบวนกลองยาว รวมทั้งการแห่ขบวนขันหมากทางน้ำของปูเจ้าบ่าว ที่มี นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ​ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ทำพิธีสู่ขอปูเจ้าสาว พร้อมสวมมงคล และรดน้ำสังข์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีต้นพันธุ์แสมขาวเป็นสินสอดแล้ว

ยังมีประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ก่อนร่วมกันนำ 'ปูเจ้าบ่าว' และ 'ปูเจ้าสาว' รวม 9 คู่ ปล่อยลงป่าชายเลน ' บริเวณสะพานรักษ์แสม' ถือว่าส่งตัวเข้าหอ อีกด้วย


สำหรับผืนป่าชายเลนบริเวณสะพานรักษ์แสม ถือเป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะ 'ปูแสม' และ 'ปูดำ' ที่ชาวชุมชนบ้านเนินทราย และกลุ่มประมงในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้ง 'ธนาคารปูแสม' ขึ้น เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น



นางวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ​ ททท.สำนักงานระยอง เผยว่า การจัด 'วิวาห์ปู' ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวของประเทศที่จะชวนนักท่องเที่ยวสายอนุรักษ์ให้ปักหมุดมาเที่ยวป่าชายเลน และป่าโกงกาง ณ ที่แห่งนี้

ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งบูธจำหน่ายอาหาร และการแสดงดนตรี โดยมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวในลักษณะ​นี้ จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของนักท่องเที่ยวสายรักษ์โลก

" พื้นที่ป่าชายเลนสะพานรักษ์แสมเนินฆ้อ ยังมีกิจกรรมนั่งเรือชมป่าชายเลน'กินลม ชมเหยี่ยว' เดินชมธรรมชาติป่าชายเลน  และปล่อยพันธุ์ปูสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการแข่งขันกีฬาทางน้ำ อีกด้วย






