วันวาเลนไทน์ อ่างทอง ชาวบ้าน แต่งชุดไทย ตักบาตรยามเช้าหลังองค์พระใหญ่ วัดม่วง สืบสานประเพณีปีที่ 9

อ่างทอง – บรรยากาศวันวาเลนไทน์ปีนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและงดงาม เมื่อประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันแต่งชุดไทย ร่วมกิจกรรมตักบาตรยามเช้า ด้านหลังองค์พระใหญ่ ณ วัดม่วง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสวยงามกลางทุ่งนา
วันนี้ ( 14 ก.พ.) บริเวณด้านหลังองค์พระใหญ่ วัดม่วง มีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยมี ภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.สุกัญญา กุลสุวรรณ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง และนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 19 รูป พร้อมประกอบพิธีทางสงฆ์บริเวณศาลริมทาง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ ก่อนที่พระสงฆ์จะออกเดินรับบิณฑบาตตามถนนด้านหลังวัด ท่ามกลางประชาชนที่นั่งรอใส่บาตรตลอดสองฝั่งถนน
ทั้งนี้ กิจกรรมตักบาตรยามเช้าหลังองค์พระใหญ่ วัดม่วง จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ตรงกับวันวาเลนไทน์ โดยถือเป็นกิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม เนื่องจากถนนด้านหลังวัดมีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจี โดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีแสงอาทิตย์อ่อน ๆ สร้างภาพบรรยากาศโรแมนติกและสงบงาม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีช่างภาพจำนวนมากเดินทางมาบันทึกภาพ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพียงปีละครั้ง ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดอ่างทอง ที่สะท้อนเสน่ห์ของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาได้อย่างลงตัว.