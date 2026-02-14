สาวอุบลฯ ควงหนุ่มเยอรมันจดทะเบียนสมรสคู่แรกวันวาเลนไทน์ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สาวอุบลฯ ควงหนุ่มเยอรมัน จดทะเบียนสมรสคู่แรกวันวาเลนไทน์ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมมอบแหวนแทนใจท่ามกลางคู่รักกว่า 20คู่ นอภ.และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนร่วมเป็นสักขีพยาน
วันนี้ ( 14 ก.พ. ) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแห่งความรักที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีคู่รักทยอยเดินทางมารอจดทะเบียนสมรสมากกว่า 20 คู่ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทำการ
โดยมี นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง เป็นผู้ลงนามในการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก 5 คู่แรก ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นและการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม
โดยไฮไลต์ในปีนี้อยู่ที่ “คู่รักคู่แรก” ซึ่งฝ่ายหญิงคือ น.ส. สุกานดา คุณภาที อายุ 44 ปี ชาวอุบลราชธานี และฝ่ายชาย มิสเตอร์ แบนท์ เอมิล อายุ 68 ปี สัญชาติเยอรมัน ที่พากันมาสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ที่ร่วมเป็นสักขีพยาน
น.ส.สุกานดา บอกง่าได้คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มมานานกว่า 5 ปี ก่อนตัดสินใจจูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสในวันพิเศษนี้ตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้า พร้อมทั้งมอบแหวนแทนใจต่อหน้าสักขีพยาน สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่อยู่ในห้องทะเบียนเป็นอย่างมา
ทั้งนี้ อ.บางละมุง ได้เปิดให้คู่รักลงทะเบียนเข้าจดทะเบียนสมรสตั้งแต่เวลา 08.00–18.00 น.