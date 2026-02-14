ทหารชายแดนยิ้มแก้มปริ สาวสวยลุยมอบดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์

อุบลราชธานี-ภาคเอกชนอุบลราชธานี ส่งตัวแทนครูสาวลุยชายแดนมอบดอกกุหลาบ ในวันวาเลนไทน์ ด้านทหารยิ้มแก้มปริบอกเป็นดอกกุลาบแรกในชีวิตที่ได้กลางสมรภูมิ หายเหนื่อยกำลังใจเต็มร้อย
ที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พระอธิการคมกริช สารกิจโจ เจ้าอาวาสวัดภูพลาญปะปัง อ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยาเป็นตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นำดอกกุหลาบสีแดง พร้อมด้วย น้ำดื่ม อาหารแห้ง ไปมอบให้กับทางทหารที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณช่องอานม้าเนื่องในวันวาเลนไทน์
นางดวงใจ สมบูรณ์ผล ตัวแทนที่เดินทางมามอบดอกกุหลาบในครั้งนี้ บอกว่าขอขอบคุณพี่ๆทหารที่เสียสละทั้งชีวิต ร่างกายและจิตใจ ทุ่มเทเพื่อรักษาอธิปไตยไว้ให้ชนรุ่นหลัง ตนเองและชาวไทยรู้สึกปลื้มใจในวันวาเลนไทน์นี้ ไม่ว่าทางจะลำบากแค่ไหนเราก็พร้อมจะขึ้นมามอบกำลังใจ แม้ว่าครูสาวๆจะไม่เคยมาแบบนี้ แต่ก็พร้อมมาส่งกำลังใจจากแนวหลังมายังแนวหน้า
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารเองบอกขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ ดอกกุหลาบที่ได้ครั้งนี้เป็นดอกกุหลาบที่สำคัญ เป็นดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์ เป็นดอกกุหลาบดอกแรกที่ได้ในสมรภูมิ ซึ่งก่อนหน้านี้จะได้ดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์มาบ้าง แต่ดอกนี้เป็นอีกดอกที่สำคัญ เพราะเป็นดอกกุหลาบจากกำลังใจของคนอุบลราชธานี คนไทยที่ส่งมาให้ ซึ่งตนจะเก็บดอกกุหลาบนี้ไปตากแห้งเก็บใส่กรอบไว้เป็นที่ระลึก
นอกจากการมอบกำลังใจแล้ว พระอธิการคมกริช เป็นตัวแทนมอบอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม สำหรับรับประทานขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนฐานด้านบน เพราะการเดินทางค่อนข้างลำบากน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคค่อนข้างจะน้อย
ส่วนเรื่องของพัฒนาฐานที่ตั้งล่าสุด พระอธิการคมกริช ได้นำถังน้ำและจัดทำห้องสุขาเพิ่มเติมให้กับทางทหารเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกสุขอนามัย