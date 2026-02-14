ออเดอร์ขนมไหว้เจ้าทะลักรับตรุษจีน!หนุ่มแบงก์อุทัยฯงัดสูตรยายทำส่งยันลาว ผลิตแทบไม่ทัน

อุทัยธานี - ตรุษจีนออเดอร์ขนมไหว้เจ้าทะลัก..หนุ่มแบงก์อุทัยฯ สืบทอดสูตรทำจากยาย-ทำขายเฉพาะเทศกาลสำคัญ เผยปีนี้ยอดจองทั้งใน-ต่างจังหวัด ยัน สปป.ลาว ทะลุ 1,000 กิโลกรัม ต้องระดมญาติ-คนในหมู่บ้าน ช่วยผลิตแบบหามรุ่งหามค่ำให้ทันวันจ่าย
ตรุษจีนปีนี้..“บ้านขนมแม่ลิ้นจี่ (โจ๊ก) ลิ้มกิ้มหลี อุทัยธานี” ร้านขนมมงคลสูตรโบราณประจำครอบครัวคึกคักเป็นพิเศษ เมื่อมียอดสั่งจองถล่มทลายกว่า 1,000 กิโลกรัม ส่งจำหน่ายทั้งในจังหวัด กรุงเทพมหานคร และไปไกลถึง สปป.ลาว เพื่อนำไปเป็นของเซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลสำคัญ
นายวิษณุ ปานพรหม หรือ โจ๊ก อายุ 40 ปี พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองฉาง ซึ่งใช้เวลาว่างจากงานประจำ สืบสานสูตรขนมมงคลโบราณของคุณยาย ลิ้นจี่ภายใต้ชื่อ บ้านขนมแม่ลิ้นจี่ (โจ๊ก) ลิ้มกิ้มหลี ต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี เล่าว่า จุดเริ่มต้นมาจากคุณยายลิ้นจี่ที่มักทำขนมไหว้เจ้าไว้ใช้ในครอบครัว และแจกจ่ายญาติพี่น้อง จนได้รับคำชื่นชมเรื่องรสชาติความอร่อย จึงเริ่มทำจำหน่ายอย่างจริงจังมากว่า 10 ปีแล้ว แม้คุณยายจะเสียชีวิตตั้งแต่ปี 2559 แต่ตนยังคงยึดมั่นในสูตรดั้งเดิม และทำขายเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ ตรุษจีน และสารทจีน เพื่อคงคุณค่าและความพิเศษของขนมไว้
ขนมมงคลของทางร้านประกอบด้วย 4 ชนิดหลัก ได้แก่ ขนมเข่ง ทำจากแป้งข้าวเหนียว สื่อถึงความเหนียวแน่น กลมเกลียวในครอบครัว , ขนมเทียน สื่อถึงความสว่างไสว ความรุ่งเรือง ,ขนมถ้วยฟู/ปุยฝ้าย หมายถึงความเฟื่องฟูในหน้าที่การงานและกิจการ และขนมฮวกก้วย หรือถ้วยฟูแบบจีนสีขาว ปั๊มอักษรสีแดงคำว่า “ฮก” (โชคลาภวาสนา) และ “ใช้” (ความร่ำรวย) เสริมสิริมงคลแก่ผู้ไหว้และผู้รับประทาน
โจ๊ก-วิษณุ บอกว่าปีนี้ยอดสั่งจองรวมกว่า 1,000 กิโลกรัม มีลูกค้าประจำจากจังหวัดอุทัยธานี กรุงเทพมหานคร และชาวไทยเชื้อสายจีนใน สปป.ลาว ที่สั่งไปจำหน่ายต่อจำนวนมากเช่นทุกปี ส่งผลให้ต้องระดมแรงงานจากญาติพี่น้องและคนในหมู่บ้านกว่า 10 คน มาช่วยกันผลิตแบบหามรุ่งหามค่ำ เพื่อให้ทันวันจ่าย
แม้ต้นทุนวัตถุดิบจะปรับสูงขึ้น แต่ทางร้านยังคงจำหน่ายในราคาเดิม ได้แก่ ขนมเข่งกิโลกรัมละ 110 บาท ขนมเทียนกิโลกรัมละ 130 บาท ขนมถ้วยฟูกล่องละ 35 บาท (4 ชิ้น) และขนมฮวกก้วยชิ้นละ 80 บาท ทุกชิ้นเน้นความพิถีพิถันและสื่อความหมายอันเป็นสิริมงคล
อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางร้านได้ปิดรับออร์เดอร์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากผลิตตามยอดสั่งจองเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: “Joke Panprom” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 084-8865853 และรอติดตามสั่งจองอีกครั้งในเทศกาลสารทจีนปีนี้ หรือเทศกาลตรุษจีนปีหน้า