xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” เปิดงานยิ่งใหญ่ “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา – นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2568 อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคตระการตา หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 19.00 น. วันนี้ (13 ก.พ.) ที่บริเวณเวทีกลาง ภายใน วัดพระราม เขต อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน พร้อมด้วยภริยา และคณะ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ก่อนพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปกราบสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมพบปะประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง จากนั้นร่วมกิจกรรมตักไข่บริเวณลานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมการแสดงโดรนแปรอักษรสุดตระการตา

การจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการที่ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยและสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

สำหรับไฮไลต์สำคัญของงานปีนี้ คือการแสดงชุด “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มหานครา เกริกเกรียงไกร” ถ่ายทอดเรื่องราววีรกษัตริย์ไทยผ่านการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมการประดับไฟตกแต่งพื้นที่ทั่วบริเวณงานอย่างงดงาม

ภายในงานยังจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ลานวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมย้อนยุค ถนนคนเดิน ร้านอาหารพื้นถิ่น ถนนกินเส้น สวนดอกไม้ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP รวมถึงนิทรรศการนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งมีบริการรถรางนำเที่ยว จุดถ่ายภาพ และบริการเช่าชุดไทยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายย้อนยุค

นอกจากนี้ ยังมีโซนกิจกรรม “โรงพักอโยธยา” หรือโรงพักย้อนยุค ที่จำลองบรรยากาศตำรวจในอดีต พร้อมกิจกรรมปาตำรวจตกน้ำ สร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้ งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์ และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทย.














“อนุทิน” เปิดงานยิ่งใหญ่ “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
“อนุทิน” เปิดงานยิ่งใหญ่ “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
“อนุทิน” เปิดงานยิ่งใหญ่ “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
“อนุทิน” เปิดงานยิ่งใหญ่ “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
“อนุทิน” เปิดงานยิ่งใหญ่ “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
+3