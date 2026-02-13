“อนุทิน” เปิดงานยิ่งใหญ่ “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พระนครศรีอยุธยา – นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2568 อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคตระการตา หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเวลา 19.00 น. วันนี้ (13 ก.พ.) ที่บริเวณเวทีกลาง ภายใน วัดพระราม เขต อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน พร้อมด้วยภริยา และคณะ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ก่อนพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปกราบสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมพบปะประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง จากนั้นร่วมกิจกรรมตักไข่บริเวณลานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมการแสดงโดรนแปรอักษรสุดตระการตา
การจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการที่ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยและสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงานปีนี้ คือการแสดงชุด “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มหานครา เกริกเกรียงไกร” ถ่ายทอดเรื่องราววีรกษัตริย์ไทยผ่านการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมการประดับไฟตกแต่งพื้นที่ทั่วบริเวณงานอย่างงดงาม
ภายในงานยังจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ลานวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมย้อนยุค ถนนคนเดิน ร้านอาหารพื้นถิ่น ถนนกินเส้น สวนดอกไม้ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP รวมถึงนิทรรศการนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งมีบริการรถรางนำเที่ยว จุดถ่ายภาพ และบริการเช่าชุดไทยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายย้อนยุค
นอกจากนี้ ยังมีโซนกิจกรรม “โรงพักอโยธยา” หรือโรงพักย้อนยุค ที่จำลองบรรยากาศตำรวจในอดีต พร้อมกิจกรรมปาตำรวจตกน้ำ สร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานจำนวนมาก
ทั้งนี้ งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์ และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทย.