ขอนแก่นเตรียมจัดใหญ่งานเทศกาลโคมไฟนานาชาติใต้แสงจันทร์

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ขอนแก่นเตรียมจัดงานใหญ่ “เทศกาลโคมไฟนานาชาติใต้แสงจันทร์ 2026” สุดอลังการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2569 ภายใต้แนวคิด สานสายใย 3 แผ่นดิน : ไทย–จีน–เวียดนามแสงโคมส่องใจ แสงจันทร์เชื่อมมิตรภาพนานาชาติ
ที่ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายบวร เสรีโยธิน นายกสมาคมปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น และนายชัยกร ลีศิริกุล ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลโคมไฟนานาชาติใต้แสงจันทร์ 2026” ภายใต้แนวคิด “สานสายใย 3 แผ่นดิน : ไทย–จีน–เวียดนาม” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2569 ที่บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า และบริเวณโดยรอบ บึงแก่นนคร
การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมปึงเถ่ากงม่า จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ณ ขอนแก่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมเนรมิตพื้นที่รอบบึงแก่นนครให้ตระการตาด้วยแสงโคมนับพันดวง ส่องสว่างยามค่ำคืน สร้างบรรยากาศงดงามรับเทศกาลตรุษจีน และตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ 3 ประเทศ
นายชัยกร ลีศิริกุล ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานจำนวนมาก ปีนี้จึงถือเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์อีกปีหนึ่งที่มุ่งเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม ยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในภูมิภาค คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน สร้างรายได้และเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่จำนวนมาก
ซึ่งไฮไลต์ตลอด 5 วัน มีการแสดงสิงโตค่ายกลและสิงโตดอกเหมยสุดอลังการ การประกวด “หนูน้อยธิดาโคมไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอนแก่น 2026” และ “MISS LUNAR INTERNATIONAL KHON KAEN 2026” การแสดงมังกรทองพันเสาอันตระการตา การแสดงวงสินไซจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปิดท้ายวันที่ 3 มีนาคมในสุดท้ายกับงานง่วนเซียว ประมูลสิ่งของมงคล การแสดงมังกร 9 เซียน และคอนเสิร์ตจาก อ๊อฟ ปองศักดิ์ และ พลพล ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานซึ่งนักท่องเที่ยวเช่าชุดฮั่นฝู อ๋าวหย่าย และชุดไทยมาถ่ายภาพท่ามกลางแสงโคมไฟสุดโรแมนติก พร้อมโซนอาหารนานาชาติและเมนูพิเศษที่คัดสรรมาอย่างหลากหลาย สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทย จีน และเวียดนามอย่างลงตัว
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของจังหวัดขอนแก่น ในงาน “เทศกาลโคมไฟนานาชาติใต้แสงจันทร์ 2026” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2569 ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า และรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งแสงโคมใต้แสงจันทร์อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกของเมืองขอนแก่น.
