สระบุรี เปิดตัว “PASAK JOLASID DAM HALF MARATHON 2026” กระแสแรง สมัครเต็ม 1,700 คนใน 4 นาที จัดไนท์รันรับลมเย็น พร้อมมินิคอนเสิร์ตต้อนรับนักวิ่ง

สระบุรี – เตรียมระเบิดความมันส์กับกิจกรรมวิ่งข้ามจังหวัด “PASAK JOLASID DAM HALF MARATHON 2026” ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดึงนักวิ่งสัมผัสธรรมชาติบนสันเขื่อนยาวที่สุดของประเทศ กระแสตอบรับแรง สมัครเต็ม 1,700 คน ภายในเวลาไม่ถึง 4 นาที พร้อมจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตและบูธสินค้าต้อนรับนักวิ่ง
วันนี้( 13 ก.พ.) จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมวิ่ง “PASAK JOLASID DAM HALF MARATHON 2026” เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ภายใต้แนวคิด “Run with Nature, Connect Community – วิ่งท่ามกลางธรรมชาติ เชื่อมโยงกีฬา ชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
การแถลงข่าวครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงความพร้อม ประกอบด้วย นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี, นายมหิทธร สุรบุญจรัส ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี, นายประกาศิต สาณะเสน นายอำเภอวังม่วง และ นางสาวฐิติมา มีมะโน จากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
นางสาวพัชรศรี เปิดเผยว่า การแข่งขันปีนี้จัดในรูปแบบไนท์รัน โดยกำหนด 3 ระยะ ได้แก่ ฟันรัน 5 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร จุดปล่อยตัวเริ่มจากลานพระใหญ่ วิ่งไปตามสัน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนที่ยาวที่สุดในประเทศ นักวิ่งจะได้สัมผัสทัศนียภาพสองข้างทางระดับวิวหลักล้าน บนเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสระบุรีและ จังหวัดลพบุรี โดยกิจกรรมได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีผู้สมัครเต็มจำนวน 1,700 คน ภายในเวลาไม่ถึง 4 นาที ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นช่วงเย็น พร้อมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตและบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 10 บูธ
ด้านนายประกาศิต ในฐานะเจ้าบ้านพื้นที่จัดงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนใน อำเภอวังม่วง ทั้งหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน มีความพร้อมและตื่นเต้นในการต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เริ่มปล่อยตัวเวลา 17.00 น. ซึ่งทางอำเภอได้ประสานงานกับ สถานีตำรวจภูธรวังม่วง เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งนักวิ่งและผู้ร่วมชมกิจกรรม นอกจากนี้ยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวแวะชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นในพื้นที่ เช่น อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน
ขณะที่นายมหิทธร เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในระดับกลุ่มจังหวัด ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องระหว่างจังหวัด สอดคล้องกับแนวทางของนางสาวฐิติมา ที่ร่วมผนึกกำลังภาคธุรกิจในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว และสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม.