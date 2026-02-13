ภาคประชาชนจันทบุรีวางดอกไม้จันทน์หน้า กกต.จังหวัด จี้นับคะแนนใหม่

จันทบุรี -ไม่ท้อ! ภาคประชาชนจันทบุรี รวมตัววางดอกไม้จันทน์หน้า กกต.จังหวัด แสดงออกเชิงสัญลักษณ์จี้นับคะแนนใหม่ อ้างไม่ได้มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงผลแค่ต้องการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ (13 ก.พ.) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนชาวจันทบุรีกว่า 20 คนได้รวมตัวกันวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ “ไว้อาลัย” ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่วนกลาง ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.จันทบุรี หลังได้ยื่นร้องขอให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมาแต่กลับยังไม่ได้รับการพิจารณา
พร้อมบอกว่าการวางดอกไม้จันทน์คือการ “ไว้อาลัย” ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่วนกลาง และยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้องความโปร่งใสและความชัดเจนในกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น
ตัวแทนภาคประชาชน เผยว่าเมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมาทางกลุ่มฯได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเพิ่มเติมอีกกว่า 15 ประเด็น ทำให้รวมเอกสารคำร้องทั้งหมดมีประมาณ 20 เรื่อง
โดยประเด็นสำคัญที่ต้องการให้ กกต.ชี้แจง คือจำนวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตร และการตรวจสอบบัตรที่ใช้สิทธิเทียบกับบัตรคงเหลือ เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวเลข
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมย้ำว่า การรวมตัวไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง แต่ต้องการให้กระบวนการจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน และตรวจสอบได้ พร้อมระบุว่า หากยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน อาจมีการนัดรวมตัวอีกครั้ง หรือเดินทางเข้ายื่นเรื่องต่อ กกต. ส่วนกลาง
ด้าน นายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการกกต.จันทบุรี เผยว่า สำนักงานได้รวบรวมเอกสารคำร้องทั้งที่ยื่นเมื่อวันที่ 9 และ 12 ก.พ.69 รวมประมาณ 20 เรื่องส่งไปยัง กกต. ส่วนกลางเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา โดยคาดว่าการพิจารณาจะใช้เวลาไม่นาน