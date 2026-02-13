xs
อ่างทอง สลด! ชายวัย 85 ปี ซุ่มยิงญาติสาวดับคาใต้ถุนบ้าน ปมขัดแย้งหญ้ารั้วบ้าน มอบตัวหลังเจรจา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – เกิดเหตุสะเทือนขวัญ ชายวัย 85 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองยาวซุ่มยิงญาติหญิงเสียชีวิต ขณะนั่งพับใบตองอยู่ใต้ถุนบ้าน ปมขัดแย้งสะสมเรื่องแนวรั้วและที่ดินมานาน ก่อนตัดสินใจมอบตัวกับฝ่ายปกครองและตำรวจ หลังถูกปิดล้อมนานหลายนาที

วันนี้ ( 13 ก.พ. )พ.ต.อ.ภคิน กันต์ธนาคม ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรป่าโมก ได้รับแจ้งเหตุหญิงถูกยิงเสียชีวิต บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่ 6/2 หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง ในพื้นที่ อำเภอป่าโมก จังหวัด จังหวัดอ่างทอง ส่วนผู้ก่อเหตุหลบอยู่ภายในบ้านที่อยู่ติดกัน พร้อมอาวุธปืนลูกซองยาว จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง แพทย์โรงพยาบาลป่าโมก และหน่วยกู้ภัย เข้าตรวจสอบและปิดล้อมพื้นที่

จากการเจรจาของนายฉัตรชัย เย็นทรวง ปลัดอำเภอป่าโมก ผ่านทางโทรศัพท์ ผู้ก่อเหตุยอมวางอาวุธและเปิดประตูรั้วออกมามอบตัว ทราบชื่อภายหลังคือ นายไสว หอจันทึก อายุ 85 ปี จากการตรวจค้นภายในบ้าน พบอาวุธปืนลูกซองยาว พร้อมปลอกกระสุนที่ยิงไปแล้ว 1 ปลอก วางอยู่ภายในห้องนอนชั้นล่าง

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยระบุว่ามีความขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตมานานหลายปี ก่อนวันเกิดเหตุได้ขึ้นไปซุ่มรอที่หน้าต่างชั้นบนของบ้าน พร้อมวางอาวุธปืนไว้บริเวณขอบหน้าต่าง ใช้เวลารอประมาณ 3 ชั่วโมง กระทั่งเห็นผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่บ้านติดกัน นั่งพับใบตองใต้ถุนบ้าน ห่างประมาณ 100 เมตร จึงลั่นไก ก่อนลงมาหลบอยู่ภายในบ้าน

ขณะที่จุดเกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อ นางกุลวรางค์ ควรรับส่วน อายุ 57 ปี ถูกยิงเข้าบริเวณลำคอเสียชีวิตคาที่ จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิต ระบุว่า ได้ยินเสียงปืนดังมาจากบ้านผู้ก่อเหตุ และพบเห็นผู้ก่อเหตุยืนอยู่บริเวณหน้าต่างชั้นสอง ขณะผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมใบตองเพื่อทำขนม ก่อนล้มลงร้องขอความช่วยเหลือแล้วแน่นิ่งไป โดยทั้งสองฝ่ายมีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดินและแนวรั้วบ้านมานาน

ด้านกำนันตำบลโรงช้าง เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุเพียงหนึ่งวัน ได้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับต้นไม้และวัชพืชที่ล้ำแนวรั้วบ้าน ขณะที่ฝ่ายปลัดอำเภอระบุว่า ก่อนหน้านี้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอป่าโมกได้เข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจนได้ข้อยุติแล้ว แต่กลับเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในเวลาต่อมา

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป








