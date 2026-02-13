นครปฐม เปิดงาน “สังคมสุขใจ” ครั้งที่ 10 รวมพลคนรักสุขภาพ ช้อปสินค้าอินทรีย์กว่า 200 บูธ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก-ท่องเที่ยวยั่งยืน

นครปฐม – เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 10” อีเวนต์ใหญ่ของคนรักสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “รักเธอ รักฉัน ร่วมกันรักษ์โลก” ระดมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศกว่า 200 บูธ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.นี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วันนี้( 13 ก.พ. ) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นประธานเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 10 โดยมี อโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรกรร่วมงานอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ มูลนิธิสังคมสุขใจ และพันธมิตรหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กลุ่มเซ็นทรัล, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและแหล่งอาหารปลอดภัย โดยเกษตรอินทรีย์ถือเป็นนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค ควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเครือข่ายสามพรานโมเดลได้ขับเคลื่อนงานดังกล่าวต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี พร้อมผลักดันตลาดสุขใจให้เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ขนาดใหญ่ของจังหวัด
ด้านผู้แทนมูลนิธิสังคมสุขใจ ระบุว่า งานปีนี้รวบรวมร้านค้ากว่า 200 บูธ จากเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ทั่วประเทศ นำเสนอสินค้าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ อาหารปรุงสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป ชา กาแฟ โกโก้ รวมถึงงานหัตถกรรมและงานศิลปะ พร้อมนิทรรศการและเวทีเสวนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ สุขภาพ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม MICE โรงแรม และร้านอาหารที่ต้องการเชื่อมโยงสินค้าอินทรีย์ เพื่อขยายตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจสีเขียว พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ รวมถึงการนำชุมชนร่วมจำหน่ายสินค้าจากหลายพื้นที่ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์รีไซเคิล รวมถึงโปรแกรมสุขภาพจาก RXV Wellness Village Sampran
ภายในงานยังจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปและเสวนาน่าสนใจตลอด 3 วัน อาทิ การเรียนรู้ด้านอาหารและเกษตรอินทรีย์ การชิมข้าวพันธุ์พื้นเมือง และองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชอินทรีย์ รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโดยเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่น
สำหรับ “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 10” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00-17.00 น. เข้าชมงานฟรี โดยมีจุดจอดรถภายในสวนสามพราน และบริเวณใกล้เคียง พร้อมบริการรถรับ-ส่งตลอดการจัดงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมสัมผัสวิถีสุขภาพและสินค้าอินทรีย์จากทั่วประเทศ