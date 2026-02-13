ผู้สมัครเพื่อไทยกาญจน์ เขต 3 ยื่น กกต.สอบขั้นตอนนับคะแนน ลุ้นสั่งนับใหม่ อ้างพบเอกสารวางพื้น–ตัวเลขผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน

กาญจนบุรี – ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 ยื่นคำร้องต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ตรวจสอบกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้ง หลังพบหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ อาจเข้าข่ายผิดขั้นตอน พร้อมขอให้พิจารณาสั่งนับคะแนนใหม่ ด้านเจ้าหน้าที่ กกต.รับเรื่อง เตรียมเร่งตรวจสอบตามขั้นตอน
วันนี้ (13 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณ สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พลอย ธนิกุล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้มอบหมายให้ผู้แทนนำเอกสาร หลักฐานภาพถ่าย และคลิปวิดีโอ เข้ายื่นคำร้องขอให้ กกต.จังหวัด ดำเนินการไต่สวน ตรวจสอบ และพิจารณาสั่งนับคะแนนใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ผู้ร้องระบุว่าปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้น อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อความถูกต้องและความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้ง โดยพบว่า 1.มีภาพเอกสารแบบ ส.ส. 5/11 วางกองอยู่บนพื้น ภายในศาลาประชาคมอำเภอท่ามะกา และสถานที่อื่น 2.พบข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. มากกว่าผู้มาออกเสียงลงประชามติ จำนวน 2,517 คน ทั้งที่ใช้หน่วยเลือกตั้งเดียวกัน
โดย พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ วิรัช รำจวนเกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัด ลงมารับเรื่องร้องเรียนแทน พร้อมเปิดเผยสั้น ๆ ว่า จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องโดยเร็ว
สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ของ จังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏว่า อันดับ 1 ผู้สมัครจาก พรรคภูมิใจไทย ได้ 50,877 คะแนน อันดับ 2 ผู้สมัครจาก พรรคเพื่อไทย ได้ 40,287 คะแนน และอันดับ 3 ผู้สมัครจาก พรรคประชาชน ได้ 14,405 คะแนน
ด้านนายสมบัติ ผู้แทนของผู้สมัคร เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้นำเอกสารหลักฐานทั้งหมดมายื่นต่อ กกต.จังหวัด และหากหน่วยงานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางทีมงานพร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติมได้