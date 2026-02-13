รวบชาวจีนเช่าบ้านหรูตั้งแท่นผลิตสารเคมี-ลอบปล่อยของเสียลงลำห้วยมาบประชันหวั่นผลิตยาเสพติด

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจบางละมุง ร่วมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล บุกรวบหนุ่มจีนเช่าบ้านหรูใน ต.หนองปลาไหล จ.ชลบุรี ตั้งแท่นผลิตสารเคมี-ลอบปล่อยของเสียลงลำห้วยมาบประชัน หวั่นเป็นฐานผลิตยาเสพติด เร่งตามตัวผู้ต้องหาอีกรายหลบหนีไปได้
เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ ( 13 ก.พ.)พ.ต.อ.สราวุธ นุชนารถ ผกก.สภ. บางละมุง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยงยุทธ หวานเหนือ รอง ผกก.สส. , พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ ลัทธปรีชา รอง ผกก.ป. , พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ กาสา สว.สส. , พ.ต.ท.ปกรณ์ หมื่นสีเขียว สวป. ได้กำลังตำรวจ สภ.บางละมุง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าปิดล้อมบ้านเลขที่ 74/1 ม.2 ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ห
หลังพบพฤติกรรมว่าบ้านหลังดังกล่าว ลอบปล่อยสารเคมีบางอย่างลงลำธารสาธารณะของหมู่บ้าน ( ลำห้วยมาบประชัน ) โดยที่มีหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอขณะที่มีสารเคมีบางอย่างไหลออกมาจากท่อน้ำทิ้ง ของบ้าน และกำลังไหลลงลำห้วย ท่ามกลางกลิ่นคล้ายทินเนอร์
จากการตรวจสอบพบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ ได้มีชายชาวจีน 2 คนวิ่งหนีออกจากบ้านจนตำรวจต้องวิ่งไล่จับ ซึ่ง 1 ใน 2 ที่ปีนกำแพงหลยหนีได้พลาดท่าตกลงมาจนขาหัก
ทราบชื่อคือนายซู หยุนหลง ( Mr.Xu. Yunlong ) อายุ 42 ปี เจ้าหน้าที่ต้องรีบปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ส่วนอีก 1 คนหลบหนีไปได้ทราบชื่อคือ นายซู เทียนคิง ( Mr.Xu Tianking ) อายุ 32 ปี ชาวจีน ซึ่งชาวจีนทั้ง 2 คน เป็นพี่น้องกัน
เมื่อเข้าตรวจสอบภายในบ้านตำรวจถึงกับผงะ เมื่อพบแท่นผลิตสารเคมีบางอย่างบริเวณชั้นล่างจำนวน 2 แท่น ถังแกลลอนสีน้ำเงิน ขนาด 30 ลิตร กว่า 40 ถัง และถังเหล็ก (ถังปี๊บ) อีกกว่า 50 ถัง
นอกจากนั้นยังพบหลอดแก้วขนาด 100 ลิตรที่มีน้ำยาสีน้ำตาลอ่อนบรรจุจำนวน 3 แท่น วางอยู่ในห้องชั้น 2 ของบ้าน ตำรวจจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสารเคมีที่พบเป็นสารเคมีชนิดใด แต่เมื่อนำตรวจด้วยแผ่นตรวจสารเสพติด ปรากฏขึ้นเป็นสารเคตามีน และโคเคน ตำรวจจึงยึดของกลางทั้งหมด พร้อมควบคุมตัว นายซู เทียนคิง ( Mr.Xu Tianking ) ไปทำการสอบสวน แต่ในเบื้องต้นให้การอ้างว่ามีหน้าที่เฝ้าบ้านเท่านั้น
ส่วนคนที่มีหน้าที่ผสมสารเคมี เป็นคนสูงอายุที่สื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น ทรานสเลท โดยจะเดินทางเข้ามาในบ้านเป็นช่วงๆ พร้อมยืนยันว่าตนเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีดังกล่าว และเพิ่งเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา
นายศุภชัย จันทร์ทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ต.หนองปลาไหล บอกว่าได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ติดกับลำห้วยว่าในช่วงกลางคืนจะได้กลิ่นเหม็นรุนแรงคล้ายสารทินเนอร์ จนแสบจมูก และชาวบ้านทนทุกข์มานานกว่า 1 เดือน จึงมาเฝ้าดูติดตามแหล่งที่มาซึ่งก็พบว่าไหลออกมาจากท่อน้ำทิ้งของบ้านคนจีน
จึงประสานไปยังเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เพื่อสนธิกำลังกับเจ้าหน้าทีืตำรวจเข้าทำการตรวจตรวจสอบ กระทั่งพบแท่นผลิตสารเคมีบางอย่าง
ด้าน นายเอ (นามสมมติ) น้องชายของเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุทราบว่า เพิ่งปล่อยให้ชาวต่างชาติเช่าอยู่อาศัยได้เพียง 2 เดือน โดยในข้อตกลงยืนยันว่าเป็นการเช่าอยู่อาศัยในราคาเดือนละ 120,000 บาท และไม่คิดว่ากลุ่มชาวจีนจะมีพฤติกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดของกลางทั้งหมดที่พบภายในบ้านเพื่อรอให้ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบว่าสารเคมีดังกล่าวเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดหรือไม่
นอกจากนั้นยังพบข้อมูลอีกว่า บ้านหลังนี้เคยตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อ 1 ปีก่อนเกี่ยวกับการจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนกว่า 10 คน ที่เช่าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตสารเคมี จนถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดได้…