สภ.ปราณบุรี พลิกพื้นที่รกร้างสู่ “โคก หนอง นา” ต้นแบบศาสตร์พระราชา สร้างความมั่นคงทางอาหาร–จุดเช็กอินสีเขียวกลางโรงพัก

ประจวบคีรีขันธ์ – สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พลิกฟื้นพื้นที่ว่างจากการรื้อถอนบ้านพักตำรวจเก่า จัดทำโครงการ “โคก หนอง นา” ต้นแบบศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างสวัสดิการอาหารปลอดภัยให้ข้าราชการตำรวจ พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดเช็กอินสีเขียวแห่งใหม่ของประชาชน
วันนี้ ( 13 ก.พ. ) พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงเกษตร “โคก หนอง นา ศาสตร์พระราชา” ภายในบริเวณด้านหลัง สภ.ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี โดยมี พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะชัย ผู้กำกับการ สภ.ปราณบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
โครงการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่าหลังการรื้อถอนอาคารบ้านพักตำรวจเก่า เนื้อที่ประมาณ 1 งาน ปรับเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ลดภาระค่าครองชีพ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
ภายในพื้นที่ได้จัดทำเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย โดยปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด อาทิ มะเขือ ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู ข้าวโพด บวบ ฟักทอง ตะไคร้ มะกรูด โหระพา กะเพรา ชะอม รวมถึงกล้วยน้ำว้าและเสาวรส เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันสำหรับกำลังพลในสถานี
นอกจากนี้ ยังได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดพื้นบ้าน เช่น ปลาทับทิม ปลานิล ปลาดุก และปลาตะเพียน เพื่อเพิ่มแหล่งโปรตีนคุณภาพ เสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจ
สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันใช้เวลาดำเนินงานเพียงประมาณ 2 เดือน พืชผักบางชนิดเริ่มให้ผลผลิตแล้ว เช่น ผักบุ้ง มะเขือ และพริกขี้หนู ขณะที่พืชชนิดอื่นอยู่ระหว่างการเจริญเติบโต โดยการดูแลพื้นที่ใช้กำลังข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแล ทั้งการรดน้ำ ให้อาหารปลา และใส่ปุ๋ย
ขณะเดียวกัน บริเวณด้านหน้าสถานีได้มีการปลูกดอกทานตะวันและดอกบานไม่รู้โรย เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมจัดพื้นที่นั่งพักให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
โครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้กำลังพลได้รับประทานอาหารสะอาดปลอดภัย แต่ยังมีเป้าหมายพัฒนา สภ.ปราณบุรี ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามศาสตร์พระราชา และเป็นต้นแบบให้สถานีตำรวจอื่นในจังหวัด รวมถึงเปิดให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
พล.ต.ต.อาทร กล่าวว่า รู้สึกประทับใจการดำเนินโครงการของ สภ.ปราณบุรี ที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นแหล่งอาหารและพื้นที่สีเขียวได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนแนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งเตรียมผลักดันให้สถานีตำรวจในจังหวัดที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ต่อไป