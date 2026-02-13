สุดว้าว!ร้านนมชื่อดังสร้างสรรค์เมนูเด็ด“ข้าวซอยไก่เบิร์นบัตเตอร์โทสต์”ฝีมือเชฟดังประยุกต์อาหารเหนือยอดนิยมสู่ของหวานอร่อยลงตัว

เชียงใหม่ – ร้านนมชื่อดังเชียงใหม่สร้างสรรค์เมนูของหวานสุดแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร “ข้าวซอยไก่เบิร์นบัตเตอร์โทสต์” ผลงาน“เชฟเดียว”ยอดฝีมือแห่งวงการขนมหวาน หยิบเมนู“ข้าวซอย”อาหารคาวจานเด็ดท้องถิ่นภาคเหนือมาประยุกต์ปรับสูตรปรุงถ่ายทอดนำเสนออกมาในรูปแบบของหวาน โดยคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างครบถ้วนและลงตัว พบลูกค้าให้การตอบรับดีเยี่ยม
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า “NOMBERONE” (นมเบอร์วัน) ร้านคาเฟ่นมและขนมปังโทสต์ชื่อดังย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ของนายคมสันต์ วงค์ษา หรือ “เชฟเดียว” รองแชมป์ MasterChef Thailand Season 2 ผู้ที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์เมนูอาหารและขนมหวานออกมาได้อย่างมีศิลปะและแปลกใหม่ จนได้รับฉายาว่า “เจ้าหญิงแห่งวงการขนมหวาน” ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 1 ปี จนมีลูกค้าประจำจำนวนมากที่ต่างติดใจรสชาติความอร่อยของเมนูต่างๆ ของร้าน ล่าสุดได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวเมนูใหม่พร้อมเสิร์ฟต้อนรับปี 2569 อย่าง “ข้าวซอยไก่เบิร์นบัตเตอร์โทสต์” ที่นำเมนูอาหารคาวขึ้นชื่อของเชียงใหม่มาคิดค้นสูตรประยุกต์การปรุงจนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเมนูขนมหวานสุดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานจุดเด่นของทั้งข้าวซอยและขนมปังโทสต์ได้อย่างอร่อยลงตัวโดยยังคงกลิ่นไอและรสชาติที่เป็นหัวใจสำคัญของทั้งคู่ไว้ได้อย่างครบถ้วนและโดดเด่น
ทั้งนี้ “เชฟเดียว” เปิดเผยว่า เมนูขนมหวานอย่าง “ข้าวซอยไก่เบิร์นบัตเตอร์โทสต์” นั้น สืบเนื่องมากจากการที่ตัวเองเคยไปร่วมรายการแข่งขันทำอาหารชื่อดัง โดยเลือกเมนูข้าวซอยเชียงใหม่ไปทำในการแข่งขันและมีผลตอบรับที่ดีมาก ปัจจุบันเมื่อเปิดร้าน “NOMBERONE” (นมเบอร์วัน) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่มาได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะนำเสนอความเป็นเชียงใหม่ผ่านเมนูของหวานของทางร้าน โดยการนำเมนูข้าวซอยมาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับขนมปังโทสต์ทำเองสูตรพิเศษของร้านจนกระทั่งคิดค้นสูตรการปรุงที่ลงตัวออกมาเป็น“ข้าวซอยไก่เบิร์นบัตเตอร์โทสต์” เมนูอาหารคาวในรูปแบบของหวานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร
โดยที่ในเมนูนี้จะยืนพื้นด้วยขนมปังบัตเตอร์โทสต์กรอบนอกนุ่มใน เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมกะทิ โรยหน้าด้วยเส้นแป้งทอดกรอบ พร้อมราดซอสเลมอนและซอสซอลต์คาราเมล เคียงคู่ครัมเบิลไก่,หนังไก่กรอบ,หอมเจียวและผักดอง ทั้งนี้เมื่อรับประทานแล้วจะให้รสสัมผัสและกลิ่นที่คงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าวซอยไว้ได้อย่างครบถ้วนแต่เป็นในรูปแบบของเมนูของหวานที่อร่อยลงตัว ซึ่งเบื้องต้นนับตั้งแต่ที่เริ่มเปิดตัวเมนูนี้เมื่อช่วงปีใหม่เป็นต้นมาพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ทำให้จากเดิมที่ตั้งใจว่าจะเปิดจำหน่ายเมนูนี้เป็นช่วงเฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้น อาจจะต้องพิจารณาใหม่และจำหน่ายเป็นเมนูประจำของร้านไปเลย
ขณะเดียวกัน “เชฟเดียว” บอกว่า ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการนำเมนูข้าวซอยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเมนูของหวานแล้ว ตัวเองยังมีแนวคิดและแรงบันดาลใจที่อยากจะนำเมนูอาหารคาวอื่นๆ ที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือมาพัฒนาสร้างสรรค์นำเสนอออกมาในรูปแบบเมนูของหวานอีก ซึ่งเบื้องต้นกำลังมีความคิดที่อยากจะนำเมนูอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนืออย่าง “ขนมจีนน้ำเงี้ยว” มาสร้างสรรค์ให้เป็นของหวานที่แปลกใหม่เมนูต่อไปของทางร้านด้วย นอกเหนือไปจากเมนูต่างๆ ที่เป็นไฮไลท์ของทางร้านอยู่แล้ว ทั้งนม,ขนมปังโทสต์ และโรตีสารพัดสไตล์หลากหลายรสชาติ พร้อมให้บริการลูกค้า โดยร้านตั้งอยู่ที่ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 2 เปิดบริการเวลา 07.00-01.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเพจเฟซบุ๊ก “Nomberone นมเบอร์วัน”.