ร้านดอกไม้เมืองพัทยาคึกคักรับวาเลนไทน์ ประชาชน-นักท่องเที่ยวแห่เลือกซื้อของแทนใจ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ร้านดอกไม้เมืองพัทยาคึกคัก ชาวไทย-ต่างชาติแห่สั่งจองดอกไม้ สิ่งของแทนความรักล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ขณะผู้ประกอบการเร่งพากันตกแต่งหน้าร้านดึงดูดใจคู่รักวาเลนไทน์
วันนี้ (13 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าแทนใจของชาวเมืองพัทยาในช่วงก่อนถึงวันวาเลนไทน์ ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยเฉพาะตามร้านจำหน่ายดอกไม้ที่พากันตกแต่งหน้าร้านด้วยช่อกุหลาบสีแดง ชมพู และดอกไม้นานาชนิดส่งกลิ่นหอบอบอวน สร้างสีสันให้กับเมืองท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัด
โดยผู้ประกอบการหลายรายต่างเร่งนำสินค้าออกมาจัดแสดงหน้าร้านเพื่อดึงดูดใจทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีทั้งดอกไม้สด ดอกไม้อีสเตอร์ ดอกไม้ช่อธนบัตร รวมถึงตุ๊กตาและของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในวันนี้พบว่ามีทั้งกลุ่มคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักท่องเที่ยวพากันออกมาเดินเลือกซื้อของขวัญให้คนรักกันอย่างต่อเนื่อง
น.ส.จาสุมินทร์ ศักดิ์อนันต์ เจ้าของร้านดอกไม้เปี่ยมรัก บอกว่า บรรยากาศวาเลนไทน์ในเมืองพัทยา ปีนี้เริ่มคึกคักมาตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้ทางร้านมียอดสั่งจองดอกไม้ล่วงหน้าแล้วกว่า 30 รายการไม่นับรวมลูกค้าที่เดินเข้ามาเลือกซื้อดอกไม้และของที่ระลึกหน้าร้าน
ที่สำคัญในช่วงเย็นที่ผ่านมาบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าวันเลนไทน์ คึกคึกเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกลุ่มคนทำงานทยอยออกมาหาซื้อช่อดอกไม้หลังเลิกงานเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน
“ยอดขายปีนี้ถือว่าใกล้เคียงกับปีก่อน โดยราคาขายดอกไม้ของร้านเริ่มต้นที่ 100 บาท มีทั้งดอกไม้สด ดอกไม้อีสเตอร์ และดอกไม้ช่อแบงค์ที่ได้รับความนิยม ลูกค้ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ บางรายสั่งทำพิเศษตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 099-1922932 ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00–20.30 น.” ” เจ้าของร้านกล่าว