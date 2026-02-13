ตลาด นทท.จีนสุดกลับมาคึกดันเที่ยวบินตรงเข้าเชียงใหม่พุ่งจนทำสถิติใหม่ผู้โดยสารสูงสุดหลังโควิด-"ตรุษจีน"เพิ่มพิเศษอีก69เที่ยว

เชียงใหม่ - ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยตลาดนักท่องเที่ยวจีนกลับมาคึกคัก หนุนจำนวนเที่ยวบินเข้าเชียงใหม่พุ่ง ล่าสุดทำสถิติใหม่หลังสถานการณ์โควิด-19 จำนวนผู้โดยสารสูงสุดวันละ 36,554 คน ขณะที่ตลอดช่วงตรุษจีนมีเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำรวมอีก 69 เที่ยวบิน รองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 16–22 ก.พ.69 ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินเช่าเหมาลำในเส้นทางสำคัญจากประเทศจีนและไต้หวัน ได้แก่ เซี่ยงไฮ้,คุนหมิง, กว่างโจว,ซีอาน,ไทเป และไถจง รวมจำนวน 69 เที่ยวบิน เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาล และเมื่อพิจารณาภาพรวมตลอดเดือน ก.พ.69 พบว่าเส้นทางดังกล่าวมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 180 เที่ยวบิน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสายการบินต่อศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และการกลับมาของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในฐานะหนึ่งในตลาดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวของภาคเหนือ
ขณะเดียวกัน ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ทำสถิติสูงสุดใหม่หลังสถานการณ์โควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 12 ก.พ.69 มีผู้โดยสารใช้บริการรวม 36,554 คน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่การฟื้นตัวของการเดินทางทางอากาศ และสอดคล้องกับทิศทางการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินและกิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น ได้แก่ เวลา 10.00–12.00 น. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเวลา 18.00–21.00 น. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานล่วงหน้าอย่างน้อย 2–3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน
นายการันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้บริการเส้นทางการบินรวม 33 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางบินภายในประเทศ 11 เส้นทาง และเส้นทางบินระหว่างประเทศ 22 เส้นทาง แสดงให้เห็นถึงบทบาทในฐานะศูนย์กลางการบินของภาคเหนือ และเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ส่วนการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในทุกจุดบริการ ควบคู่กับการประดับตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารให้สอดรับกับบรรยากาศของเทศกาล เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมเสริมภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ
นอกจากนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า การขยายตัวของเส้นทางบินและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในด้านรายได้ การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่จะเร่งปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศในระยะต่อไป