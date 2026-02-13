สั่งเลือกตั้งใหม่หน่วย 4 “โพนสูง” เขต 6 อุดรฯ ฉีกบัตรผิดขั้นตอน เฉพาะบัญชีรายชื่อ

อุดรธานี - งานเข้าไม่พัก! กกต.อุดรฯ สั่งเลือกตั้งใหม่หน่วย 4 “โพนสูง” เขตเลือกตั้งที่ 6 หลังพบฉีกบัตรผิดขั้นตอน เฉพาะบัญชีรายชื่อ 22 ก.พ.นี้
นายสายัณห์ สายแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้จัดการลงคะแนนใหม่ เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลโพนสูง อ.ไชยวาน ว่า สืบเนื่องจากตรวจพบความผิดพลาดในขั้นตอนการฉีกบัตรเลือกตั้ง โดยกรรมการประจำหน่วยมิได้ฉีกตามรอยปรุที่กำหนด แต่ไปฉีกตามรอยปะด้านหลังบัตรแทน ซึ่งอาจกระทบต่อความถูกต้องของกระบวนการเลือกตั้งในส่วนของบัญชีรายชื่อ
จากเหตุดังกล่าว กกต.จึงมีคำสั่งให้ลงคะแนนใหม่เฉพาะบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ โดยประชาชนผู้มีสิทธิ์ในหน่วยดังกล่าวจะต้องออกมาใช้สิทธิ์อีกครั้ง ขณะที่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และมีการส่งผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงบัญชีรายชื่อของหน่วยนี้ที่ต้องดำเนินการใหม่
นายสายัณห์ ระบุว่า หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีกรรมการประจำหน่วย (กปน.) จำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน เบื้องต้นมองว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของ กปน. เกี่ยวกับวิธีการฉีกบัตรเลือกตั้ง โดยมีการฉีกตามรอยปะด้านหลังไปบางส่วน ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการประจำหน่วยชุดใหม่ ซึ่งเป็นข้าราชการทั้งหมด เข้ามาดำเนินการจัดการลงคะแนนใหม่ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรัดกุม
ส่วนประเด็นความรับผิดหรือการพิจารณาว่าจะมีความผิดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กกต. โดยผู้เกี่ยวข้องได้ให้ถ้อยคำและส่งรายงานชี้แจงไปยังส่วนกลางแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดลงคะแนนใหม่ จะใช้วัสดุอุปกรณ์ชุดเดิมเป็นหลัก โดยมีเพียงบัตรเลือกตั้งที่ต้องจัดพิมพ์เพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องรอการพิจารณาจาก กกต. ต่อไป