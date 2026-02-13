กกต.พิจิตร แจงบัตรเขย่ง 29,345 ใบ แค่ติดช่องผิด-ไร้เหตุนับใหม่

พิจิตร - กกต.พิจิตรแจงบัตรเขย่ง 29,345ใบ..แค่ติดป้ายผลคะแนนผิด ยืนยันไม่มีเหตุที่จะต้องนับคะแนนเบือกตั้ง สส.ใหม่
วันนี้(13 ก.พ.68) นายอมร รัชตังกูร ผอ.สนง.กกต.พิจิตร ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ว่ากรณีที่ นายไกรรินทร์ ทั่งทอง “กัส” ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต1 เบอร์ 2 พรรคประชาชน และผู้สนับสนุนที่เดินทางมายื่นหนังสือร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งและขอให้นับคะแนนใหม่จากการเลือกตั้ง ส.ส.พิจิตร เขต 1
รวมถึงโซเชียลมีเดียและสื่อต่าง ๆ เผยแพร่ภาพใบแสดงผลคะแนนการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 เมื่อนำคะแนนในช่องรวมผลคะแนนรวมกันทั้ง 8 หมายเลขได้จำนวนบัตร/ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 130,175 ใบ คลาดเคลื่อนไปจากที่แสดงยอดรวมผู้มาใช้สิทธิจำนวน 100,830 คน จนมีการสรุปว่ามีบัตรผีหรือบัตรเขย่งจำนวน 29,345 ใบ นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ขอเรียนชี้แจงว่า รูปภาพในข่าวเป็นประกาศผลคะแนนการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เขตที่ 1 แต่เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการติดคะแนนผิดพลาด ดังนี้
ในช่องคะแนนอำเภอเมืองที่ปรากฏคะแนนของหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 8 ตั้งแต่จำนวน 3,236 ถึง 270 นั้น มีการติดผิดพลาด จำนวนตัวเลขเหล่านี้จะต้องเป็นคะแนนในช่องรวมผลคะแนน ซึ่งจะเป็นจำนวนบัตรดี ได้รวมจำนวนเท่ากับ 91,069 บัตร เมื่อรวมกับบัตรเสีย จำนวน 5,084 บัตร และบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด จำนวน 4,677 บัตร แล้วจะเท่ากับ 100,830 บัตร/คน ซึ่งจะเท่ากับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงจะถูกต้อง