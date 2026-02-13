รวบเอเยนต์ยาเสพติดรายใหญ่ปลวกแดง ยึดยาบ้ากว่า 1.6 แสนเม็ดของกลางอีกเพียบ

ระยอง- รวบ “หนุ่ย” เอเยนต์ยาเสพติดรายใหญ่ปลวกแดง ยึดยาบ้ากว่า 1.6 แสนเม็ด ไอซ์ 27 กรัม ของกลางอีกหลายรายการ ตร.ระยอง เร่งตามตัวเพื่อนร่วมแก๊งอีก 1 ที่อยู่ระหว่างหลบหนี
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ ( 13 ก.พ.) นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง ,พ.ต.อ.จิระวัฒน์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ,พ.ต.อ.สมฤกษ์ ค้ำชู ,พ.ต.อ.ทนุเนตร ปิตุเตชะ รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.ระยอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมนายอภิชาติ หรือหนุ่ย พัชรเจริญบุญ อายุ 41 ปี ชาว อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เอเยนต์ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
พร้อมของกลางยาบ้า161,537 เม็ด, ยาไอซ์ จำนวน 27.3 กรัม ,โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง, รถจักรยานยนต์2 คัน และเงินสดจำนวน 5,000 บาท
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากเเมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้จับกุมเครือข่ายนายหนุ่ย ได้ 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 2,200 เม็ด จากนั้นได้วางแผนขยายผลจับกุมเครือข่าย 2 คน คือ นายทุย และนายหนุ่ย ที่ถูกจับตัวได้เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้วางแผนล่อซื้อยาเสพติดจาก นายหนุ่ย จำนวน 20,000 เม็ด ในราคา 160,000 บาท ก่อนจะจับกุม นายหนุ่ย ได้ที่บริเวณริมถนนสายแม่น้ำคู้ ซอย 5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง และนำตัวไปค้นบ้านพักกระทั่งพบยาบ้า ซุกซ่อนอยู่ในห้องนอน และห้องน้ำหลังบ้านอีก 141,537 เม็ด
เมื่อนำตัวไปตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง จึงแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (แมทแอมฟาตามีน) และเสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะเร่งติดตามจับกุม นายทุย เพื่อนร่วมแก๊งที่อยู่ระหว่างการหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฏหมายให้ได้โดยเร็ว