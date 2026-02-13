นักวิชาการแนะ“รัฐบาลอนุทิน”วางตำแหน่งคนให้ตรงความรู้ความสามารถพาชาติรอดวิกฤต

ฉะเชิงเทรา - อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา เตือน“อนุทิน” วางตำแหน่งคนทำงานตรงความรู้ความสามารถจึงจะพาชาติรอดวิกฤต ดักทางไม่นำกระทรวงเป็นสถานที่ฝึกหัดรัฐมนตรี
วันนี้ ( 13 ก.พ.) ผศ.นพพร ขุนค้า อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อนั่งทำงานต่อหลังชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายว่า การวางตำแหน่งงานควรตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ที่จะเข้ามาบริหาร หรือนั่งเก้าอี้รัฐมนตรี จึงจะไม่ถูกยี้จากประชาชน
“การเมืองไทยนั้นการนำคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ มานั่งในเจ้ากระทรวงเป็นเรื่องที่ลำบากและทำได้ยาก เพราะการจัดสรรรัฐมนตรียังแบ่งกันตามสัดส่วนตามโควต้า ซึ่งความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทย เพื่อจะให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองนั้น รัฐบาลจะต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งไปเยอะๆ คือ ถ้ากึ่งหนึ่งเท่ากับ 250 จะต้องเกินไปถึงจำนวน 300 กว่า และหากได้ถึง 300 กว่ารัฐบาลก็จะทำงานแบบหายใจได้โล่ง”
ส่วนข้อเสนอแนะในการจัดตั้งรัฐบาล อยากฝากไปถึงยัง นายอนุทิน ว่าไม่ควรคิดถึงแต่เรื่องโควต้าของกลุ่มก๊วนทางการเมืองแต่ผู้ที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรี ต้องนำคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน
“ และต้องขอเน้นย้ำไว้ตรงนี้เลยว่า หากมัวแต่คำนึงถึงแต่การเมืองต่อให้จะนำคนที่มีประสบการณ์อย่างไรมา แต่เมื่อไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วเข้าไปนั่งในกระทรวง ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสถานที่ฝึกหัดหรือเป็นเก้าอี้ดนตรีให้คนมาผลัดเปลี่ยนกันนั่ง การเมืองไทยก็จะวนอยู่ในวงเวียนแบบเดิมๆ ”ผศ.นพพร กล่าว
-