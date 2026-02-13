ชวนเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานรับวันวาเลนไทน์ สร้างเศรษฐกิจฤดูร้อน

อุบลราชธานี-องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำทุ่งทานตะวันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อนและรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ตอนนี้กำลังออกดอกบานเต็มพื้นที่กว่า 16 ไร่
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี นายภูษิต น้อยโสภากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดเทศกาล"ชมทุ่งทานตะวัน @ทุ่งบูรพา ประจำปี 2569 " จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 21 ก.พ.69 โดยมีนักเรียน นักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ กล่าวว่า “เทศกาลชมทุ่งทานตะวัน @ทุ่งบูรพา” เป็นกิจกรรมที่ อบจ.อุบลราชธานี ตั้งใจจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเปิดพื้นที่แห่งความสุขให้ทุกคนได้มาเที่ยว มาถ่ายภาพ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน
ในงานมีการตกแต่งทุ่งทานตะวัน จุดถ่ายภาพเช็คอิน บอลลูนยักษ์ ปราสาทโบราณจำลองสุดตื่นตา ผูกริบบิ้นสื่อรักสุดโรแมนติก ชมโคกหนองนาโมเดล ให้อาหารปลา เป็ด แพะ เวิร์กช้อปสร้างสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว และยามเย็นจะมีดนตรีในสวนด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวัน ที่กำลังออกดอกเหลืองบานสะพรั่งสวยงามบนพื้นที่กว่า 16 ไร่ ต้อนรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ โดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น