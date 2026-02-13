จนท.ประสานเมียนมา บุกช่วยสำเร็จ 4 สาวไทยถูกลวงข้ามแดน-โดนขัง/บังคับทำงานเมืองสแกมเมอร์ชเวโก๊กโก่

ตาก - ฝ่ายความมั่นคงแม่สอด ประสานเมียนมาช่วย 4 สาวไทยจากขอนแก่น-สกลฯ-ชลบุรี-มุกดาหาร ถูกลวงข้ามแดน ทำงานเอนเตอร์เทนเมืองสแกมเมอร์ชเวโก๊กโก่ บอกนั่งดริงก์ 4 ชั่วโมงได้เงิน 3,500 บาท แต่งานไฝไม่เป็นตามข้อตกลงจนถูกกักขัง
วันนี้ (13 ก.พ.69 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดกรณีหญิงสาวชาวไทยส่งข้อความและคลิปวีดีโอขอความมายังเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเพจสังคมออนไลน์ว่า พวกตนจำนวน 4 คนถูกล่อลวงให้ข้ามชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อให้ทำงานเป็นพนักงานบริการในสถานบันเทิงเอ็นเตอร์เทน หรือเด็กเอ็น
โดยมีการให้เงินค่าทำงานในราคาที่สูงทำงาน 4 ชั่วโมงได้ค่าแรง 3500 บาทจนพวกตนเองหลงเชื่อ โดยทั้ง 4 คนไทยข้ามชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังเมืองสแกมเมอร์ชเวโก๊กโก่ จังหวัดตากเมียวดี ประเทศเมียนมา ตั่งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 69 ที่ผ่านมา และขณะนี้ถูกกักขังอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งใกล้แม่น้ำเมยฝั่งตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอด ได้รับการประสานเรื่องขอความช่วยเหลือดังกล่าวก็ได้รีบประสานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจนทราบพื้นที่ที่ 4 หญิงสาวไทยทั้ง 4 คนถูกกักขังอยู่ภายในอาคารสูงหลายชั้น
ก่อนเจ้าหน้าที่จังหวัดเมียวดีจะเข้าไปช่วยเหลือนำตัวออกจากอาคารดังกล่าว ใกล้แนวชายแดนไทย-เมียนมา และส่งตัวหญิงสาวไทยทั้ง 4 คนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอด นำตัวทั้ง 4 ไปสอบสวนขยายผล
โดยหญิงสาวชาวไทยทั้ง 4 ราย คือ 1.น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น 2. น.ส.บี อายุ 25 ปี ชาวจังหวัดสกลนคร 3.น.ส.ซี อายุ 35 ปี ชาวชลบุรี และ 4.น.ส.ดี อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดมุกดาหาร ให้การเบื้องต้นตรงกันว่าพวกตนเองทั้ง 4 คนได้ติดต่อหางานพิเศษทำผ่านแอปพลิเคชันไลน์และเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังอำเภอแม่สอดโดยเครื่องบิน ออกค่าเดินทางเอง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 17.00 น.
เมื่อเดินทางถึง ได้รับการติดต่อจากนายหน้าให้รอที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด ต่อมามีรถยนต์มารับนำพาไปยังบริเวณริมแม่น้ำเมย ก่อนลงเรือข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมา โดยนายหน้าแจ้งว่าลักษณะงานคือ “งานเอ็นเตอร์เทน” และในช่วงเดือนตรุษจีนจะมีรายได้ทวีคูณ พวกตนจึงหลงเชื่อจนมาถูกกักขังพวกตนเองจึงฉวยโอกาสแอบลักลอบส่งข้อความขอความช่วยเหลือมายังประเทศไทยผ่านหลายช่องทางจนมีการช่วยเหลือตัวได้ในเวลาต่อมาอย่างรวดเร็ว
ล่าสุดขณะนี้หญิงสาวทั้ง 4 รายได้ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมาย
ด้านนายประเดิม เดชายนต์บัญชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า กรณีหญิงสาวไทยทั้งสี่คนได้ถูกล่อลวงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ทั้งหมดเคยข้ามไปทำงานแบบถูกกฎหมายผ่านระบบผ่านแดนมาก่อน แต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาได้ถูกกลุ่มขบวนการชักชวนว่าในช่วงตรุษจีนจะมีงานรายได้สูงโดยให้ทำงานเป็นพนักงานในสถานบันเทิง เป็นเด็กเอ็นรอบละ 4 ชั่วโมงจะมีรายได้จำนวน 3,500 บาทต่อครั้ง
แต่พอข้ามไปทำงานกลับถูกกักขังและยังไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดจนหญิงสาวทั้งหมดนี้ได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือมายังช่องทางเจ้าหน้าที่เอ็นจีโอจึงมีการประสานมายังศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตากซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ทำการช่วยเหลือนำตัวหญิงสาวทั้ง 4 คนออกมาจากพื้นที่กักขังในเมืองชเวโก๊กโก่ จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ได้สำเร็จ
และจากนี้หลังกระบวนการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองซึ่งมีโทษเปรียบเทียบปรับแล้วเสร็จ หญิงสาวทั้งสี่คนก็สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงเย็นวันนี้