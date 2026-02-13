เอไอเอส เจออีก!ผนึก ตร.CIB บุกชายแดนแม่สายทลายแหล่งส่งเน็ตข้าม

เขียงราย - AIS 3BB FIBRE เดินหน้าผนึกฝ่ายความมั่นคงปราบแหล่งส่งสัญญาณเน็ตเอื้อมิจฉาชีพ..ล่าสุดร่วม ตร.สอบสวนกลาง บุกแม่สาย ทลายแหล่งลอบติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณข้ามพรมแดน พร้อมขยายผลล่าผู้อยู่เบื้องหลัง
วันนี้ (13 ก.พ.) AIS 3BB FIBRE ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทำการตรวจสอบการใช้งานโครงข่ายอย่างเชิงรุก เพื่อสกัดการนำอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทางผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โดยเข้าตรวจสอบที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งที่มีรูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ผิดปกติและเข้าข่ายต้องสงสัย
ผลการตรวจสอบเชิงเทคนิคตามขั้นตอนกฎหมายไม่พบบุคคลใดอยู่ภายใน แต่พบมีการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะดัดแปลงเพื่อทำหน้าที่เป็น “จุดรวม–กระจายสัญญาณ” รวมถึงการตั้งระบบ VPN และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีพฤติการณ์มุ่งส่งผ่านทราฟฟิกไปยังปลายทางในต่างประเทศ ผลการตรวจการติดตั้งยังพบว่ามีควาพยายามกระจายช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับอีกด้วย
จากการตรวจสอบยังพบว่ามิจฉาชีพมีการลับลอบใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการมากกว่า 1 ราย จึงได้ดำเนินการระงับสัญญาณที่เกี่ยวข้องทันที พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์สำคัญไว้เป็นของกลางเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลทั้งในส่วนของผู้เกี่ยวข้อง เส้นทางการได้มาของอุปกรณ์ และความเชื่อมโยงด้านธุรกรรมการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ ฯลฯ สำหรับดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านเจ้าหน้าที่ AIS 3BB FIBRE3 ยืนยันว่ายังคงเดินหน้าความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการใช้งานอินเตอร์เน็ตผิดปกติในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบใช้โครงข่ายไปสนับสนุนการกระทำผิด และร่วมปกป้องประชาชนจากภัยหลอกลวงและอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังต่อไป.