วันวาเลนไลน์!ช่อกุหลาบทำจากเงินสดฮิตสุดมอบให้สุดที่รัก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ช่อดอกกุหลาบที่ทำจาก เงินสด มีลูกค้าคู่รักหนุ่มสาวสั่งให้ร้านดอกไม้ทำ รับวันแห่งความรักในปีนี้เพิ่มมากขึ้น บางรายยอมทุ่มเงินสด 30,000 บาท เพื่อมอบให้กับคนรัก
ที่ร้าน “ฉันท์-หนิง” ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ช่อดอกกุหลาบที่ทำจากธนบัตร ไม่ว่าจะเป็นฉบับละ 20-1,000 บาท ถูกนำมาโชว์เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในช่วงวันแห่งความรักปีนี้ พบว่ามีลูกค้าหมุนเวียนมาสั่งซื้อดอกกุหลาบ รวมทั้งสั่งจองช่อกุหลาบที่ทำจากธนบัตรอย่างต่อเนื่อง
ส่วนราคาดอกกุหลาบที่ร้านเริ่มต้นที่ดอกละ 10 บาท ขณะที่เจ้าของร้านและพนักงานต่างเร่งจัดช่อตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามา อย่างไม่ขาดสายตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา และนัดรับในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์
สำหรับปีนี้ นอกจากดอกกุหลาบสีแดงที่ยังคงเป็นที่นิยมแล้ว “ช่อดอกกุหลาบเงินสด” กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลน์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากลูกค้าที่ต้องการมอบของขวัญให้คนรัก ทางร้านได้จัดทำตัวอย่างหลายรูปแบบวางโชว์ และสามารถจัดช่อตามงบประมาณและความต้องการของลูกค้าได้
โดยออเดอร์สูงสุดในขณะนี้เป็นช่อดอกกุหลาบเงินสดมูลค่า 30,000 บาท ซึ่งลูกค้านัดรับในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อนำไปมอบให้คนรัก
นางสาวอุษารัชต์ เฉียบแหลม อายุ 60 ปี เจ้าของร้านฉันท์-หนิง เปิดเผยว่า วันวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันหยุด ปกติจะมีลูกค้าที่เป็นนักเรียนมาอุดหนุนจำนวนมาก อาจทำให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวหายไปบางส่วน แต่กลุ่มวัยทำงานยังคงสั่งออเดอร์ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน และวันนี้ก็ยังมีคำสั่งซื้อเข้ามาเรื่อย ๆ เพื่อนำไปใช้ในวันพรุ่งนี้
เจ้าของร้านระบุว่า ราคาดอกกุหลาบปีนี้ไม่แพงเท่าปีที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นดอกละ 10 บาท และสามารถจัดได้ทุกงบประมาณ นอกจากดอกกุหลาบสีแดงแล้ว ยังมีดอกไม้อื่นที่ได้รับความสนใจรองลงมา ได้แก่ ดอกคาเนชั่น ดอกไลเซนทัส หรือที่เรียกกันว่ากุหลาบเวียดนาม ซึ่งมีสีม่วงสด รวมถึงดอกทานตะวัน และดอกไม้อีกหลากหลายชนิด โดยจะเน้นโทนสีขาวและม่วงมาตกแต่งล้อมรอบดอกกุหลาบสีแดง
และนอกจากช่อดอกกุหลาบแล้ว ลูกค้ายังให้ความนิยมในการนำเงินสดมาจัดเป็นช่อดอกไม้ซึ่งจะมีการประดับด้วยดอกกุหลาบ หรือตุ๊กตาหมี และยังสามารถตกแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าด้วย
จากจำนวนออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทางร้านต้องเร่งจัดช่อดอกไม้ให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ โดยจะทำงานข้ามวันข้ามคืนยาวไปจนถึงกลางดึกของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อรองรับลูกค้าวัยทำงานที่เพิ่งเลิกงาน รวมถึงลูกค้าที่เที่ยวกลางคืนซึ่งจะสั่งซื้อและให้ทางร้านไปจัดส่ง
โดยทางร้านให้บริการจัดส่งฟรีภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ส่วนลูกค้านอกเขตอำเภอจะคิดค่าจัดส่งเพิ่มเติมตามระยะทางในอัตรา 500 บา