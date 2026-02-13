น่าสงสาร! รถบรรทุกน้ำมันพุ่งชนกระทิงป่าทับลานดับ บนถนน304 วังน้ำเขียว ตร.คุมตัวคนขับดำเนินคดี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รถบรรทุกน้ำมัน พุ่งชนกระทิงป่าทับลาน หน้ารถพังยับ กระทิงตาย 1 ตัวเกิด บนถนน 304 อ.วุงน้ำเขียว โคราช มุ่งหน้ากบินทร์บุรี ตำรวจเชิญตัวคนขับรถไปสอบสวนดำเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพราะกระทิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
วันนี้ (13 ก.พ.69) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “หมี กู้ภัยอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ต.ผิวผ่อง” ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า “ถนน 304 ช่วงนี้ ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับ จะมีสัตว์ป่าข้ามถนน ไม่ว่าจะเป็น กระทิง ช้าง เหตุนี้เกิดขึ้นถนน 304 มุ่งหน้ากบินทร์บุรี ก่อนถึงโรงพยาบาลวังน้ำเขียว คนขับรถปลอดภัย ส่วนกระทิง เสียชีวิตจุดเกิดเหตุครับ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา”
เหตุการณ์ในคลิป เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงใกล้เช้าวันนี้ รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ของบริษัท ธารมณี ทรานสอร์ต จำกัด ทะเบียน 73-7027 ชลบุรี พุ่งชนกระทิงป่า บนถนนสาย 304 โคราช- กบินทร์บุรี บริเวณช่วงทางขึ้นเขาสลัดได ก่อนถึง รพ.วังน้ำเขียว ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
หลังจากถูกชน คนขับรถบรรทุกน้ำมันได้นำรถเข้าจอดไหล่ทาง และตรวจสอบพบว่า ห้องเครื่องด้านหน้ารถพังเสียหาย หากยังฝืนขับต่อไป เกรงจะทำให้เกิดอันตราย จึงจอดรถเปิดไฟกระพริบไว้ และ โทร.แจ้งไปยังบริษัทฯ รายงานสาเหตุที่ทำให้การขนส่งน้ำมันล่าช้า พร้อมกับโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังน้ำเขียว ให้มาตรวจสอบ ซึ่งหลังจากรับแจ้ง ร้อยเวร สภ.วังน้ำเขียว ได้ประสานกู้ภัย ฮุก 31 โคราช จุดอุดมทรัพย์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุ พบรถบรรทุกน้ำมันคันประสบเหตุจอดอยู่ไหล่ทาง สภาพด้านหน้ารถพังเสียหาย และคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร ส่วนกระทิงป่าหลังจากถูกชน ได้วิ่งหายเข้าไปในความมืด เข้าไปในป่าข้างทางริมถนน 304 ฝั่งมุ่งหน้ากบินทร์บุรี ทางเจ้าหน้าที่ฯ จึงให้กู้ภัยฯ ช่วยส่องไฟกระพริบให้สัญจรผู้ขับขี่สัญจรและอำนวยความสะดวกจราจร ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน พร้อมกับ
รอตอนรุ่งเช้าให้ท้องฟ้าสว่าง จึงเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง และเดินสำรวจในป่าข้างทางยังจุดที่คาดว่า กระทิงป่าที่ถูกชนจะวิ่งหนีเข้าไป ซึ่งลึกเข้าไปในป่าไม่กี่สิบเมตร ก็พบกับร่างของกระทิงป่า นอนตายอยู่ที่พื้นดิน ตรวจสอบพบว่า เป็นกระทิงป่าเพศผู้ อายุประมาณ 8-9 ปี น้ำหนักประมาณ 1.5 ตัน
จึงแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมตรวจพิสูจน์ซากกระทิงป่าที่ถูกชน เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี สันนิษฐานเบื้องต้นว่า กระทิงป่าน่าจะมาจากเข้าสลัดได แล้ววิ่งข้ามถนนในจุดเกิดเหตุ ก่อนมาถูกรถบรรทุกน้ำมันที่ขับฝ่าความมืด พุ่งชนอย่างแรง ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส แล้วกระเสือกกระสนวิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างทาง และตายในที่สุด
คนขับรถบรรทุกน้ำมัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เชิญไปให้ปากคำตามขั้นตอนกฎหมาย ที่ สภ.วังน้ำเขียว สำหรับกรณีนี้ คนขับรถชนกระทิงป่า จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพราะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ไม่ว่าจะตั้งใจหรือประมาท หากเป็นการสุดวิสัยจริงๆ การแจ้งเจ้าหน้าที่และอยู่รอในที่เกิดเหตุจะช่วยลดความผิดลงได้ตามหลักกฎหมาย แต่หากชนแล้วหนีจะมีความผิดจะมีความผิดทั้งทางอาญา และตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ อีกทั้งหากเป็นการชนในเขตอุทยานฯ อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อสัตว์ป่าด้วย โดยอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ