ระยอง เปิดงานประกวดมะปรางหวานจัมโบ้ ส่งเสริมการผลิตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ระยอง- เกษตรอำเภอเมืองระยอง เปิดงานประกวดมะปรางหวานจัมโบ้ ส่งเสริมการผลิต และดันมะปรางหวานของเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 13 ก.พ.) นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดงานประกวดมะปรางหวานจัมโบ้ อ.เมืองระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง และ อบต.ตะพง โดยมี น.ส.สมหมาย พลมณี เกษตรจังหวัดระยอง นางหทัยทิพย์ บุญโย เกษตรอำเภอเมืองระยอง และนางสมถวิล จันทร์พราหมณ์ ปลัด อบต.ตะพง เข้าร่วม ณ อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง
ภายในงานนอกจากจะมีการประกวดมะปรางหวานจัมโบ้แล้ว ยังมีการลงนามขับเคลื่อนส่งเสริมการผลิตและประชาสัมพันธ์ผลักดันมะปรางหวานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การผลิต GI มะปรางหวานนนทบุรี, การบรรยายเทคนิคการผลิตมะปรางหวานคุณภาพ, มาตรฐานการผลิต GAP และ GMP เพื่อการผลิตมะปรางหวานคุณภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะปรางหวานกว่า 100 ราย
ทั้งนี้ อ.เมืองระยอง มีพื้นที่การเกษตรรวมทั้งสิ้น 169,283 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 5,770 ครัวเรือนโดย อ.เมืองระยอง เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมะปรางมากที่สุดของจังหวัดประมาณ 1,833 ไร่ มีพื้นที่ให้ผล 1,430 ไร่ ประกอบด้วว ต.ตะพง ศึ่งมีพื้นที่ปลูก 1,102 ไร่, ต.บ้านแลง 420 ไร่, ต.นาตาขวัญ 182 ไร่, ต.แกลง 65 ไร่ และตำบลอื่นๆ จำนวน 64 ไร่
และในปี 2568 มีผลผลิตมะปรางหวานรวม 2,291 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,602 กิโลกรัมต่อไร่
ทั้งนี้ มะปราง เป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เนื่องจากผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงต้นปี (ประมาณปลายเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผลไม้หลักของจังหวัดระยอง คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ จะเริ่มเก็บเกี่ยว
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง เห็นว่าเพื่อเป็นลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาไม้ผลชนิดเดียว จึงได้จัดงานประกวดมะปรางหวานจัมโบ้ เพื่อส่งเสริมการผลิตมะปรางให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยงเชิงเกษตรในพื้นที่ อ.เมืองระยอง และอำเภอใกล้เคียงได้ในอนาคต.