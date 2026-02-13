ครูโหดสั่งเด็ก ป.3 ยืนพนมมือไหว้หน้าห้องวันละ 1 ชม.นานร่วมเดือน โทษฐานลงไปวิ่งเล่นช่วงพักกลางวัน

อ่างทอง – ผู้ปกครองพาลูกชายชั้น ป.3 เข้าร้องเรียนผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง หลังถูกครูลงโทษให้ยืนพนมมือไหว้หน้าห้องเรียนวันละ 1 ชั่วโมง นานร่วม 1 เดือน จนเด็กเกิดความเครียดและไม่อยากไปโรงเรียน ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนรับเรื่อง พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และให้ครูทำหนังสือชี้แจง
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ชาย อายุ 47 ปี พาลูกชาย อายุ 9 ปี เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง พร้อมสื่อมวลชน เพื่อขอความเป็นธรรม หลังลูกชายถูกครูลงโทษด้วยการให้ยืนพนมมือไหว้หน้าห้องเรียน วันละประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลานานร่วม 1 เดือน โดยระยะหลังเด็กมีพฤติกรรมไม่อยากไปโรงเรียน ผู้ปกครองจึงสอบถามจนทราบข้อเท็จจริง ก่อนเดินทางเข้าร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยกับครูผู้สอน
เด็กชายเอ (นามสมมติ) เปิดเผยว่า สาเหตุเกิดจากตนลงไปวิ่งเล่นช่วงพักกลางวัน ซึ่งครูได้สั่งห้ามไว้ ทำให้ถูกลงโทษให้ยืนไหว้หน้าห้องเรียน วันละ 1 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยยังมีเพื่อนร่วมชั้นอีกประมาณ 10 คน ที่ถูกลงโทษในลักษณะเดียวกัน ส่งผลให้ตนรู้สึกกดดันและไม่อยากมาโรงเรียน
ด้านครูผู้สอนชี้แจงว่า ได้ห้ามนักเรียนลงไปวิ่งเล่นบริเวณด้านล่าง เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ และได้แจ้งล่วงหน้าว่าหากฝ่าฝืนจะมีการลงโทษด้วยการให้ยืนไหว้หน้าห้องเรียน โดยระบุว่าการลงโทษดังกล่าวดำเนินการมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์
ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อหรือเข้าพบเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจอย่างเป็นธรรม อีกทั้งได้พูดคุยปลอบขวัญนักเรียนเพื่อลดความกังวล พร้อมสั่งให้ครูผู้สอนทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ทำข้อตกลงร่วมกับครู เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต