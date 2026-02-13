อีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงวันวาเลนไทน์ ร้านดอกไม้อุทัยฯยังเหงา ยอดจองหาย-กุหลาบจีนราคาพุ่ง

อุทัยธานี - ร้านดอกไม้โอด วาเลนไทน์ปีนี้ยังซบเซา ทั้งที่เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงวันแห่งความรัก ยอดจองยังหาย ลดฮวบจากปีก่อนๆ แถมกุหลาบนำเข้าจีนราคาพุ่งดอกละ 100 บาท ต้องลดสต๊อกกันระนาว
วันนี้(13 ก.พ.69) ก่อนถึงวาเลนไทน์เดย์แค่ 1 วัน บรรยากาศร้านจำหน่ายดอกไม้ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี ยังค่อนข้างเงียบเหงา แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด
นางสาวพรรธิวา เขียวลี อายุ 42 ปี เจ้าของร้านดอกไม้มณีรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเยื้องวงเวียนหอนาฬิกา เปิดเผยว่า เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ถือว่าซบเซา ยอดสั่งจองลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน คาดว่าส่วนหนึ่งเนื่องจากวันวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ทำให้กลุ่มลูกค้าหลักอย่างข้าราชการ พนักงานธนาคาร และวัยทำงาน ซึ่งมักมอบดอกไม้กันในวันทำงาน ลดการสั่งซื้อลง
นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง แม้ทางร้านจะเพิ่มบริการจัดส่งดอกไม้ถึงที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า แต่ยอดขายโดยรวมยังคงตกลงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
สำหรับราคาดอกไม้วาเลนไทน์ปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยดอกกุหลาบนำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งเป็นสินค้าหลักของทางร้าน เนื่องจากมีดอกใหญ่ สีสวย และทนทาน กลีบไม่ร่วงง่าย ราคาปรับขึ้นจากดอกละ 80 บาท เป็นดอกละ 100 บาท ขณะที่การจัดช่อดอกไม้เริ่มต้นที่ 250 บาท ไปจนถึงหลัก 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบและจำนวนดอกที่ลูกค้าสั่ง
ส่วนดอกทานตะวัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งดอกไม้ยอดนิยมในช่วงวาเลนไทน์ และนำเข้าจากจีนเช่นกัน ปรับราคาจากเดิมดอกละ 250–280 บาท ขึ้นเป็นดอกละ 300 บาทในช่วงเทศกาล
ขณะที่ดอกกุหลาบไทย ซึ่งปกติราคาดอกละ 10–15 บาท จะปรับขึ้นเป็นดอกละ 30–40 บาทในช่วงวาเลนไทน์
เจ้าของร้านระบุว่า ปีนี้ทางร้านสั่งดอกไม้มาในปริมาณจำกัด เน้นสั่งตามออเดอร์ลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาดอกไม้เหลือและเกิดความเสียหาย เนื่องจากภาพรวมตลาดในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี ซึ่งมีร้านรับจัดดอกไม้ประมาณ 8 ร้าน ต่างเผชิญภาวะเงียบเหงาไม่ต่างกัน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต่างคาดหวังว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนย่างเข้าวันวาเลนไทน์ อาจมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเพิ่มเติม ช่วยกระตุ้นยอดขายให้คึกคักขึ้นบ้าง แม้แนวโน้มปีนี้จะไม่สดใสเท่าที่ควรก็ตาม.