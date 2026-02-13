ชาวบ้านศูนย์ไหมยิ้ม! ดาวเรืองขายดี ลูกค้าแห่ซื้อไหว้เจ้าช่วงตรุษจีน

มุกดาหาร-ชาวบ้านศูนย์ไหมปลื้ม ปลูกดาวเรืองโกยรายได้ดีช่วงตรุษจีน เผยกลุ่มลูกค้าต้องการดาวเรืองจำนวนมาก นำไปไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล เผยขายต้นละ 35 บาท หากปลูกในกระถางเล็ก 40 บาท กลาง 200 และจัมโบ้ 250 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่สวนดาวเรือง บ้านศูนย์ไหม อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีประชาชนชาวไทย ชาวเวียดนาม และชาวจีนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และสปป.ลาว มาซื้อดอกดาวเรือง รวมถึงหาซื้อของเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อเฉลิมฉลองในพิธีไหว้เจ้าตรุษจีน ส่งผลดีกับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกดาวเรือง นำไปประดับตกแต่งบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร เชื่อกันว่าดาวเรืองเป็นดอกไม้มงคล สื่อสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วย
นายพิชิต บุญขันธ์ อายุ 54 ปี เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองบ้านศูนย์ไหม ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร แหล่งปลูกดอกดาวเรืองขนาดใหญ่ เปิดเผยว่าช่วงนี้ดอกดาวเรืองกำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามสดใส ในช่วงใกล้ตรุษจีนพอดี ชาวบ้านจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกายน ดาวเรืองจะผลิดอกในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีลูกค้าสนใจมาซื้อจำนวนมาก
สวนดาวเรืองของตน อยู่บ้านสวนไหม ริมถนนมุกดาหาร – คำชะอี ตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยดาวเรืองขายกระถางเล็ก 40 บาท กระถางกลาง 250 บาท กระถางจัมโบ้ 350 บาทแล้วแต่ขนาด ช่วงตรุษจีนปีนี้มีลูกค้าสนใจแวะชมและซื้อไปไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ รวมถึงนำไปตกแต่งบ้านเรือน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่น่าสังเกตว่าปีนี้ดาวเรืองบ้านสวนไหมจะขายดีกว่าทุกปี
นอกจากลูกค้าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้ว ยังมีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจากลาว และเวียดนาม เข้ามาซื้อจำนวนมากเช่นกัน หากสั่งซื้อหลายต้นก็มีราคาส่งให้ด้วย การปลูกดาวเรืองถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่และช่วงตรุษจีนจะขายดีเป็นพิเศษ ยอดขายประมาณปีละกว่า 10,000 ต้น ซึ่งจะมีให้ลูกค้าเลือก 3 สี สีเหลือง สีเหลืองทอง และสีส้ม
“ตนปลูกดาวเรืองมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ หลังบ้านปลูกในระยะเวลาประมาณ 70 วัน แต่ละต้นจะออกดอกมากถึง 8-10 ดอก โดยช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ดาวเรืองจะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก มีพ่อค้า ประชาชน เจ้าของกิจการต่างๆพากันมาเลือกซื้อ ถือเป็นดอกไม้มงคลที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดี” นายพิชิต กล่าว
สำหรับเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง จะสั่งซื้อมาจากบริษัทในราคาเมล็ดละ 2 บาท ส่วนการเกิดไม่เต็มร้อย บางที 1,000 เมล็ดเกิดแค่ 7 ต้นก็มี อาชีพปลูกดาวเรืองนี้ตนได้ลองถูกลองผิดมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว กว่าจะประสบผลสำเร็จได้ดาวเรืองดอกที่สวยงามขนาดนี้