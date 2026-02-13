60 วันเพิ่งเริ่มสอบ! คดีปลัดฯ ลวง นร.หญิงเสพกาม-พงส.ออกหมายเรียกฐานพรากผู้เยาว์ แม่จ่อร้อง “ปวีณา” อีกทาง

แพร่ - 60 วันผ่านไปหลังมารดาแจ้งความฯ เพิ่งเริ่มสอบเหยื่อปลัดฯ ลวง นร.หญิงเสพกาม..พบ ขรก.ใหญ่โทร.หา ผอ.โรงเรียนดังขอส่งผู้เสียหายให้พัฒนาสังคมฯ ดูแล แต่ครูยันเด็กอยู่ในความดูแลผู้ปกครอง ขณะที่ พงส.เผยออกหมายเรียกฐานพรากผู้เยาว์แล้ว ปลัดฯ เลื่อนเข้าพบ 16 กุมภาฯ นี้
นายชูศักดิ์ ติยะจามร ปลัดอำเภอสอง หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง อำเภอสอง ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ที่นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตั้งขึ้น สอบสวนเหตุร้องเรียนกรณีปลัดอำเภอฯ ถูกกล่าวหา-แจ้งความกระทำการหลอกลวงนักเรียนหญิงไปทำอนาจารสำเร็จความใคร่หลายครั้ง จนไม่กลับบ้านมานานถึง 2 เดือนแล้ว
ซึ่งมารดานักเรียนหญิง พร้อมผู้เกี่ยวข้องรู้เห็นเหตุการณ์รวม 3 คน ได้เข้าพบคณะกรรมการดังกล่าวที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา โดยมีทนายความเข้าฟังเป็นพยานด้วย มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนให้อ่านทบทวนข้อมูลสอบสวนและลงลายมือชื่อผู้ให้ปากคำรับรองข้อมูลการสอบสวน
หลังจากนั้นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสองจะได้เรียกปลัดอำเภอฯ ที่ถูกกล่าวหามาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ก่อนที่จะสรุปสำนวน คาดว่าจะส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ต่อไปในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้
รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า วันเดียวกัน ผู้ปกครองผู้เสียหายยังได้เข้าพบ ร.ต.อ.นัฐพงษ์ แสงมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.สอง ที่ห้องทำงาน สภ.สอง เพื่อสอบถามความคืบหน้าการดำเนินคดีปลัดอำเภอฯ ซึ่งได้รับการชี้แจงว่าพนักงานสอบสวนฯ ได้ตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับเพศ พรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 18 ปี แม้ผู้เยาว์จะยินยอมก็ตามเพื่อการอนาจาร ตามมาตรา 283 ทวิ และมาตรา 319 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งได้ออกหมายเรียกไปแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาได้ทำหนังสือถึงพนักงานสอบสวนขอเลื่อนวันเข้ารับฟังข้อกล่าวหาไปเป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้
ทั้งนี้ การสืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนทางวินัยคู่กรณีในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างล่าช้า เวลาได้ผ่านไปแล้วกว่า 60 วัน ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาพยายามที่จะหาหลักฐานยืนยันว่าเด็กนักเรียนหญิงได้ถูกแม่ทำร้าย มีการแจ้งความไว้ที่ สภ.ร้องกวาง รวมทั้งมี ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนหญิงศึกษาอยู่ แจ้งให้ครูส่งตัวนักเรียนหญิงไปอยู่ในความปกครองของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
ล่าสุดในช่วงบ่ายของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ มีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่โทรศัพท์มาหามารดาของนักเรียนหญิง เพื่อพยายามให้แม่อนุญาตให้ลูกไปอยู่ในความดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่มารดาเด็กนักเรียนหญิงไม่ยินยอม มีการสอบถามชื่อของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวก็ไม่บอกชื่อจริง โดยบอกเพียงว่า “ชื่อหมิว”
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มารดาของนักเรียนหญิงที่ได้รับความเสียหายมองว่าในจังหวัดแพร่ข้าราชการพยายามช่วยเหลือปลัดฯ ดังนั้นหลังจากนี้จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ร้องทุกข์มูลนิธิปวีณาฯ เพื่อขอให้ทางมูลนิธิฯ ช่วยสร้างความเป็นธรรมอีกทางหนึ่ง