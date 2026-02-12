ผู้ปกครองแจ้งความเอาผิดรองเจ้าอาวาสวัดดังราชบุรี หลังลูกเณรถูกล่วงละเมิด

ราชบุรี - ครอบครัวเหยื่อพาเด็กตรวจร่างกาย–เข้าแจ้งความ สภ.จอมบึง พบมีผู้เสียหายหลายราย ด้านชุมชนเผยผู้ถูกกล่าวหาหายตัวจากวัดแล้ว
วันนี้ ( 12 ก.พ.) ผู้ปกครองของเด็กชายหลายรายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินคดีกับพระรองเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลปากช่อง หลังกล่าวหาว่ากระทำการล่วงละเมิดเด็กที่บวชเป็นสามเณร ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหาย
กรณีดังกล่าวถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าพระรูปที่ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสจริง และได้ออกจากวัดไปแล้วหลายวัน ขณะที่ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานลาสิกขาและเข้าแจ้งความ พร้อมนำเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ผู้ปกครองรายหนึ่งเล่าว่า เดิมนำบุตรไปบวชเณรเพื่อฝึกระเบียบวินัย และอยู่จำพรรษาที่วัดมาประมาณ 1 ปี กระทั่งเด็กขอสึกโดยไม่บอกสาเหตุ เมื่อสอบถามจึงทราบข้อเท็จจริงจากเด็กและผู้ปกครองรายอื่นว่ามีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้น จึงรีบพาเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เนื่องจากเกรงว่าจะมีเด็กคนอื่นได้รับความเสียหายเพิ่มเติม
ด้านผู้ปกครองอีกครอบครัวระบุว่า บุตรชายไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะถูกข่มขู่ จนกระทั่งตัดสินใจขอสึก จึงทราบความจริงและเข้าร้องทุกข์กับตำรวจ พร้อมยืนยันว่าต้องการให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่นายวีระยุทธิ์ สุขเสงี่ยม กำนันตำบลปากช่อง เปิดเผยว่า ชุมชนเพิ่งรับทราบเรื่องจากผู้ปกครองเช่นกัน โดยพระที่ถูกกล่าวหาขณะนี้ไม่ได้อยู่ในวัดแล้ว ส่วนจะลาสิกขาหรือไม่นั้นยังไม่ทราบ รายละเอียดทางคดีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะพฤติกรรมส่วนบุคคลกับภาพรวมของวัด เพื่อไม่ให้กระทบต่อศรัทธาของชุมชน