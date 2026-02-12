เขื่อนวชิราลงกรณปรับแผนระบายน้ำ รับแผนบำรุงรักษาใหญ่รอบ 40 ปี

กาญจนบุรี - เตรียมระบายน้ำวันละ 27–32 ล้าน ลบ.ม. ถึง 21 เม.ย. 69 ย้ำไม่เกินความจุลำน้ำ ขอประชาชนริมแควน้อยเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เปิดเผยว่า เขื่อนวชิราลงกรณได้มีการปรับแผนการระบายน้ำในช่วงวันที่ 23 มกราคม – 21 เมษายน 2569 โดยจะระบายน้ำในอัตรา 27–32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำ เพื่อรองรับการใช้น้ำด้านชลประทาน และดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาเขื่อนครั้งใหญ่ในรอบ 40 ปี ตามแผนงานที่กำหนดไว้
การระบายน้ำดังกล่าวจะควบคุมไม่ให้เกินความสามารถรองรับของลำน้ำ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแควน้อย รวมถึงผู้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำ ช่วยตรวจสอบการยึดโยงแพท่องเที่ยว แพกระชังปลา และแพสูบน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมกำชับนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ เดิมชื่อ “เขื่อนเขาแหลม” เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย บริเวณตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยอ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี
เขื่อนมีความจุรวม 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 5,369 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 100,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิต 300,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 760 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง