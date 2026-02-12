ชื่นชมตำรวจน้ำพองเกลี้ยกล่อมผัวเลิกกับเมียแบ่งลูกคืนดีกันสำเร็จ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นอกจากเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ ดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านแล้ว ล่าสุดขณะที่ตำรวจน้ำพองออกตรวจ พบสามพ่อลูกเดินจูงมือกันข้างถนนมิตรภาพ แวะสอบถามถึงรู้ว่าทะเลาะกับเมีย แบ่งลูกคนละครึ่ง เดินเท้าพาลูกหญิงชายสองคน จะกลับบ้านที่โคราช ตำรวจจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้เป็นพ่อเปลี่ยนใจกลับบ้านขอคืนดีกับเมีย เพื่อเห็นแก่ลูกๆ
วันนี้(12ก.พ.) เฟซบุ๊กสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการชื่นชมพร้อมกับแชร์คลิปตำรวจ สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จอดรถลงไปสอบถามชายไทยที่กำลังจูงมือลูกน้อย 2 คน เดินเท้าริมถนนมิตรภาพขาล่อง จุดหมายปลายทางคือบ้านเกิดของผู้เป็นพ่อ ที่อำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา จึงได้สอบถามตรวจสอบรายละเอียดกับ พ.ต.อ.ชุมพล บัวชุม ผกก.สภ.น้ำพอง และ พ.ต.ต.นพรัตน์ กรองไตร สวป.สภ.น้ำพอง จนทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดประฏิบัติการสายตรวจที่ช่วยเหลือ 3 พ่อลูก กลับบ้านอย่างปลอดภัยคือ ร.ต.อ.กฤษณพล บ่อแก้ว รอง สวป. สภ.น้ำพอง ร้อยเวร20 ร.ต.ต.พิทักษ์ บุตนุ รอง สว.(ป.) สภ.น้ำพอง ด.ต.ศุภชัย เสริมเหลา ผบ.หมู่ (ป) สภ.น้ำพอง
ร.ต.อ.กฤษณพล บ่อแก้ว รอง สวป.สภ.น้ำพอง เล่าว่า “เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 10.00 น.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจร้อยเวร 20 ตามปกติ ขณะออกตรวจพบเห็น 3 คนพ่อลูกคน เดินริมถนนมิตรภาพ หลับแดดอยู่ใต้ต้นไม้ข้างถนน ใกล้กับปั๊มน้ำมัน พีที ก่อนถึงแยกเขื่อนอุบลรัตน์ เขตตำบลกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จึงเข้าไปสอบถามถึงสาเหตุว่าทั้งหมดเดินเท้าออกจากหมู่บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง เพื่อที่จะกลับบ้านที่โคราช เนื่องจากทะเลาะกับภรรยา โดยแบ่งลูกกันคนละครึ่ง
จึงได้พยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่อว่า ทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว เป็นเรื่องธรรมดาที่ผัวเมียจะต้องทะเลาะกัน ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมประมาณ 5 นาที ผู้เป็นพ่อจึงยอมพาลูกทั้ง 2 คนขึ้นรถสายตรวจ เดินทางกลับบ้านห้วยเสือเต้น ซึ่งอยู่ห่างจากจุดดังกล่าวราว 10 กิโลเมตร เมื่อไปถึงพบว่าบ้านหลังดังกล่าว ปิดประตูบ้าน แต่ได้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาสอบถาม และเรียกทั้งคู่ออกมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบชื่อว่า นายวิชิต หงษ์บุญ อายุ 43 ปี อยู่บ้านที่ 1 หมู่ 4 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ผู้เป็นพ่อ อาศัยอยู่กับ นางสาวสุภาพร นวลแตง อายุ 32 ปี เลขที่ 176 หมู่ 16 ต.น้ำพอง
นายวิชิต เล่าว่า ตนมาอาศัยอยู่ภรรยา มีบุตรด้วยกัน 4 คน ชาย 3 หญิง 1 คน อายุ 10,8,5และคนเล็กเป็นผู้หญิง อายุ 2 ขวบ ภรรยาทำงานรับจ้างอยู่บริษัทน้ำตาลขอนแก่น ในอำเภอน้ำพอง ส่วนตนก็รับจ้างไปทั่ว วันนั้นทะเลาะกับเมีย เกิดอาการน้อยใจจึงจะเดินกลับบ้านที่โคราช จึงพาลูก 2 คนไปด้วย ไม่มีเงินติดตัวสักบาท ช่วงที่เดินไป เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดขับมอเตอร์ไซด์ตามหลัง เอาน้ำ เอาขนม และนมมาให้ โดยกะว่าจะเดินไปเรื่อยๆ อาศัยโบกรถ แต่ก็ยังไม่มีคันไหนจอด
จนใจที่สุดได้เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพูดคุยด้วย ก่อนที่จะพามาส่งบ้าน ตนเองสัญญาว่าจะไม่ทะเลาะกัน พร้อมดูแลลูกทั้ง 4 คนให้ดี และตอนนี้กำลังสร้างบ้านหลังใหม่ เพราะบ้านหลังนี้อาศัยญาติทางเมียอยู่ จากนั้นทั้งคู่ได้กอดกันเพื่อยืนยันว่าจะไม่ทะเลาะวิวาทกันอีก และฝ่ายผู้เป็นเมียได้หอมแก้มมัยเป็นการยืนยันว่าจะอยู่ด้วยกันอีกครั้ง