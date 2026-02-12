วาเลนไทน์ศรีราชาคึกคัก ดอกไม้ปรับขึ้นเล็กน้อย วัยรุ่นแห่ซื้อกุหลาบให้คนพิเศษ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ร้านดอกไม้เผยราคาปรับตามเทศกาลแต่ไม่สูงมาก เหตุมีดอกไม้นำเข้าจากจีนช่วยคุมราคา ช่อเริ่มต้น 100 บาท ลูกค้าแห่สั่งล่วงหน้าเพียบ
วันนี้(12 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการซื้อขายดอกไม้ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ที่ร้านโอ๊ต ฟลาวเวอร์ เดคอร์ บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อและสั่งจัดช่อดอกไม้กันอย่างต่อเนื่อง
นางสาวสิตาพัชร์ วริษวิชญะกิจ เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ราคาดอกไม้ปีนี้มีการปรับขึ้นตามฤดูกาล แต่ไม่ได้สูงมาก เนื่องจากผู้ค้าหลายรายนำเข้าดอกไม้จากประเทศจีน ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่า จึงช่วยให้ราคาตลาดโดยรวมไม่พุ่งสูงมากเหมือนบางปีที่ผ่านมา
สำหรับดอกไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็น “กุหลาบสีแดง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลของความรัก ความโรแมนติก และความปรารถนา รองลงมา ได้แก่ ดอกทิวลิป ทานตะวัน ไฮเดรนเยีย คาร์เนชั่น อัลสโตรมีเรีย และลิลลี่สีขาว โดยส่วนใหญ่ลูกค้านิยมสั่งจัดเป็นช่อ เนื่องจากมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปตามงบประมาณ
ด้านนางสาวธรชญาน์ วิญญาสุข อายุ 18 ปี ลูกค้าที่มาซื้อดอกไม้ กล่าวว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังนิยมซื้อดอกกุหลาบสีแดงมอบให้คนพิเศษในวันวาเลนไทน์ รวมถึงนิยมให้การ์ดและช็อกโกแลตควบคู่กัน แม้ราคาจะปรับขึ้นตามความต้องการของตลาด แต่ลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณกับร้านให้จัดช่อได้ตามต้องการ โดยมักใช้เป็นของเซอร์ไพรส์ก่อนชวนกันไปดูหนัง เดินห้าง หรือรับประทานอาหารร่วมกัน
ทั้งนี้ จากการสำรวจภายในร้านพบว่ามีออร์เดอร์ช่อดอกไม้เตรียมไว้จำนวนมาก ราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาท มีทั้งดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ และดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากมีความคงทนและสามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ยาวนาน