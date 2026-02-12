เพชรบุรีเปิดโมเดล “ไถกลบตอซัง” แก้ฝุ่น PM 2.5 นำร่องเขาย้อย ลดต้นทุนปุ๋ยไร่ละ 900 บาท ดันเกษตรยั่งยืน

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรีเดินหน้ารณรงค์งดเผาในพื้นที่เกษตร เปิดกิจกรรมไถกลบตอซังสร้างดินยั่งยืน ชี้ช่วยลดมลพิษ เพิ่มธาตุอาหารในดิน และลดค่าใช้จ่ายเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้( 12 ก.พ.) ที่บ้านหนองเข้ หมู่ 5 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมีนางสาวสุกัญญา องควิวิธสุวร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอำเภอเขาย้อย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 300 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2613
ทั้งนี้ การเผาตอซังนอกจากก่อมลพิษทางอากาศ ยังทำให้หน้าดินและธาตุอาหารสำคัญสูญเสียไป แต่การไถกลบตอซังจะช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และหมุนเวียนธาตุอาหารกลับสู่ดิน โดยข้อมูลพบว่าการงดเผาในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถเพิ่มธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม คิดเป็นมูลค่าปุ๋ยประมาณ 900 บาทต่อไร่ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้อย่างชัดเจน
ด้านสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีระบุว่า การรณรงค์จะมุ่งเน้นพื้นที่เสี่ยงเกิดจุดความร้อน (Hot Spot) โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเผาซ้ำซาก เพื่อสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรให้หันมาใช้วิธีไถกลบแทนการเผาก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ ฟื้นฟูคุณภาพดิน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในระยะยาว.