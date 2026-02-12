คนชายแดนบุรีรัมย์หนุน “อนุทิน”ยกเลิก MOU44 พร้อมจี้เลิก MOU43 ด้วย เพื่อปกป้องดินแดนไทย

บุรีรัมย์- ชาวบ้านชายแดน อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ เห็นด้วย นายกฯอนุทิน มีคำสั่งศึกษายกเลิก MOU 44 ไทย-กัมพูชา พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 43 ด้วย เพื่อรักษาอธิปไตยปกป้องดินแดนไทย ชี้เขมรไม่เคยแสดงความจริงใจกับไทย หวังเพียงอ้างสิทธิเอาดินแดนและทรัพยากรของไทยมากกว่าพร้อมจี้รัฐบาลชุดใหม่ เร่งแก้ปัญหาพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ให้จบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยเร็ว
วันนี้ (12 ก.พ.69) ชาวบ้านตามแนวชายแดนในพื้นที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงความเห็นด้วยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหม ศึกษาทางเลือก เพื่อยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไทย-กัมพูชา เมื่อปี 2544 ว่า ด้วยพื้นที่อ้างสิทธิในไหล่ทวีปและพื้นที่ทางทะเลที่ทับซ้อนกัน โดยชาวบ้านเห็นว่า ข้อตกลงนี้ไม่ก่อประโยชน์ชัดเจนต่อประเทศไทย และควรยุติไว้เพื่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ชาวบ้านยังได้เรียกร้องให้รัฐบาล พิจารณายกเลิก MOU 43 ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจ เรื่องการตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ระหว่างไทยและกัมพูชา เมื่อปี 2543 ด้วยเช่นกัน เพราะเชื่อว่ากัมพูชาไม่เคยแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาชายแดน และอาจมีการอ้างสิทธิในดินแดนและทรัพยากรของไทยมากขึ้น หากยังคงใช้ข้อตกลงเหล่านี้ต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ประชาชนรู้สึกถึงผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
นอกจากนั้นชาวบ้านยังฝากให้นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดใหม่ เร่งแก้ปัญหาพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ให้จบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยเร็วด้วย เพื่อให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนได้ใช้ชีวิตและทำมาหากินแบบปกติสุขเหมือนเดิม ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะรบกันตอนไหน และการปะทะแต่ละครั้งก็ลำบากเดือดร้อน