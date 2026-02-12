ลูกทรพีทาสยาเสพแล้วหลอน ยิงเเสกหน้าพ่อบังเกิดเกล้า กระสุนกระตายเจาะขมับ-โหนกแก้มหวิดดับ

ลำปาง - สะเทือนใจอีก..ตร.ตามรวบลูกทรพีวัย 19 ทาสยานรก เสพมา 5 เม็ด หลอนหนักใช้ปืนยิงแสกหน้าพ่อแท้ๆ กระสุนกระจายเข้าขมับ-โหนกแก้ม กระดูกแก้มแตก เดชะบุญพลเมืองดีพาส่ง รพ.ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้ว
วันนี้ ( 12 ก.พ.69 ) พ.ต.ท.วรพิมพ์ อ่อนกัน สว.(สอบสวน) สภ.งาว อ.งาว จ.ลำปาง รับแจ้งเหตุลูกยิงพ่อได้รับบาดเจ็บที่บ้าน ซึ่งเป็นกระท่อมในไร่ ท้ายหมู่บ้านใหม่พัฒนา ม.8 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.เศษที่ผ่านมา จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยชุดสืบสวน
ที่เกิดเหตุพบนายนม แสงแก้ว อายุ 56 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ถูกยิงด้วยอาวุธปืนแก้ป กระสุนกระจายเข้าที่ขมับซ้าย โหนกแก้มซ้าย จนกระดูกโหนกแก้มแตก พลเมืองดีนำส่ง รพ.พะเยา ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุคือนายทับทิม อายุ 19 ปี ลูกชายแท้ๆของคนเจ็บ หลังก่อเหตุได้กลับมานอนที่บ้าน จนท.จึงจัดกำลังเฝ้าทั้งคืน ก่อนที่เช้าวันนี้จะนำกำลังเข้าไปจับกุมและนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ซึ่งเป็นพ่อลูกกันไปนอนที่ไร่ท้ายหมู่บ้านกระทั่งช่วงเกิดเหตุคนเจ็บตื่นขึ้นมานั่งชงกาแฟอยู่บริเวณสะพานไม้ข้ามร่องน้ำหน้ากระท่อม ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวเกิดอาการหลอนเนื่องจากได้เสพยาบ้ามา 5 เม็ดทำให้นอนไม่หลับก่อนที่จะใช้ปืนแก๊ปยิงพ่อและกลับมาบอกผู้ใหญ่บ้านว่ายิงพ่อตายแล้วหลบมานอนที่บ้านและจนท.มาจับตัวได้ดังกล่าว
เบื้องต้นจนท.ได้แจ้งข้อหาพยามฆ่าบุพการีและ พ.ร.บ.เกี่ยวกับอาวุธปืน ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวน