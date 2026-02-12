เร่งพัฒนา “ป่านันทนาการเขากระทิง” ดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มุ่งสร้างการรับรู้ระดับสากล หนุนเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

เพชรบุรี – จังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ “ป่านันทนาการเขากระทิง” อำเภอหนองหญ้าปล้อง มุ่งยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสำคัญของจังหวัด ควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการรับรู้สู่ระดับสากล และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
วันนี้ ( 12 ก.พ.) นายคนึง ทองเที่ยง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้รับมอบหมายจาก ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ป่านันทนาการเขากระทิง ครั้งที่ 1/2569 เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีศักยภาพของจังหวัด ที่ห้องประชุมแม่ประจันต์ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้าน ทั้งการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว การกำหนดมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องระบุว่า การพัฒนาเขากระทิงไม่ใช่เพียงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไป
สำหรับ “เขากระทิง” ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีทัศนียภาพสวยงามและอากาศบริสุทธิ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นป่านันทนาการ หรือ Recreational Forest ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการพักผ่อน ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ และออกกำลังกาย ภายใต้การบริหารจัดการที่ไม่กระทบต่อระบบนิเวศ
ภายในพื้นที่ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอำเภอหนองหญ้าปล้องแบบพาโนรามา เหมาะสำหรับกิจกรรมเดินป่า ปั่นจักรยาน และกิจกรรมกลางแจ้ง อีกทั้งยังเดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกเลี่ยงความแออัดของเมืองใหญ่ และสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด