นักเรียนกรุงลงพื้นที่ดอนหอยหลอด สร้าง “บ้านปลา” หนุนอนุรักษ์ชายฝั่ง–เศรษฐกิจชุมชนสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม - เยาวชนโรงเรียนรุ่งอรุณลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติดอนหอยหลอด ร่วมสร้างบ้านปลาเพิ่มแหล่งอาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อน ส่งเสริมระบบนิเวศชายฝั่ง ควบคู่เรียนรู้วิถีชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
บริเวณชายทะเลดอนหอยหลอด แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยากาศคึกคักไปด้วยพลังของเยาวชน โดยมี นางสุภาพ คงรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมนำคณะนักเรียนร่วมกิจกรรม “สร้างบ้านปลา” เพื่อจัดทำแหล่งอาศัยให้สัตว์น้ำ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรียนรู้ภาคสนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ห้อง Active Citizen Studio โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายธนโชติ เรืองโรจน์ หรือ “ครูต้า” ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ควบคู่ความเข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในการลงพื้นที่ นักเรียนได้ร่วมกันจัดทำบ้านปลาจากวัสดุที่เหมาะสมกับระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งหลบภัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อน ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเล และส่งผลดีต่ออาชีพประมงพื้นบ้านในระยะยาว โดยนางสุภาพกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของเยาวชนถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ เพราะทรัพยากรชายฝั่งไม่เพียงเป็นแหล่งอาหาร แต่ยังเป็นฐานเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝึกตั้งคำถามและค้นหาคำตอบเกี่ยวกับที่มาของอาหารทะเล ศึกษาทั้งข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการบูรณาการความรู้ด้านภูมิศาสตร์กับสภาพจริงของพื้นที่ดอนหอยหลอด
การเชื่อมโยงห้องเรียนกับชุมชนในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ยังสะท้อนแนวทางการศึกษาเพื่อสังคม ที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นและประเทศต่อไป