IRPC รับโล่ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ปี 2568 สะท้อนธรรมาภิบาล–ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยอง - IRPC คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยึดมั่นพัฒนาสังคม–สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เมื่อเร็วๆนี้ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปี 2568 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ IRPC ถือเป็นองค์กรภาคเอกชนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดระยองที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบองค์กรที่บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ยืนยันเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กรและสังคมโดยรวม