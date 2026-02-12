หน่วยเรือโพนพิสัยยึดยาบ้าได้อีก 2 ล้านเม็ดริมน้ำโขงก่อนส่งขายพื้นที่ตอนใน

หนองคาย - หน่วยเรือโพนพิสัย หนองคาย ตรวจยึดยาบ้า 7 กระสอบ 2,370,000 เม็ด ลอบนำข้ามแม่น้ำโขง
เตรียมขนใส่รถกระบะตู้ทึบกระจายพื้นที่ตอนใน แก๊งขนยาบ้าเจอเจ้าหน้าที่วิ่งหนีกระโดดลงน้ำโขงรอดถูกจับกุมไปได้ครบทุกคน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (12 ก.พ.) ที่หน่วยเรือโพนพิสัย จ.หนองคาย พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข., นาวาเอก วิศิษฐ์พงศ์ เจริญวิชยเดช ผบ.นรข.เขตหนองคาย, นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย, พ.อ.อุดมการณ์ ศรีแขไตร รองผบ.บก.ควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมกำลังทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า 2,370,000 เม็ด, รถบรรทุกตู้ทึบ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว ทะเบียน ฒณ 327 กรุงเทพมหานคร และรถจักรยานยนต์ 1 คัน
การตรวจยึดในครั้งนี้ พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข.ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศ บริเวณแม่น้ำโขง พื้นที่ ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จึงสั่งการให้เรือเอก ภาสพล สีทองเกตุ หัวหน้าหน่วยเรือโพนพิสัย สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียงวางแผนจับกุม จนกระทั่งเวลาประมาณ 00.45 น. วันที่ 11 ก.พ. 69 เจ้าหน้าที่พบเรือกีบเพลายาว 1 ลำ มีบุคคลต้องสงสัยมารับเรือ 2 คน เมื่อมาถึงกลางน้ำโขงได้ดับเครื่องยนต์เรือแล้วพายเรือเข้ามาเทียบบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุด หลังสถานีใบยาปากสวย ต.บ้านเดื่อ
ต่อมามีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้กับจุดจอดเรือ และรถกระบะตู้ทึบก็ขับตามมา เจ้าหน้าที่พบชาย 2 คนกำลังช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยจากเรือมายังรถกระบะตู้ทึบ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ ชายต้องสงสัยคนหนึ่งกระโดดลงน้ำโขง ส่วนอีกคนวิ่งหนีเข้าสวนการเกษตรของชาวบ้าน คนที่อยู่ในเรือได้รีบติดเครื่องแล้วหันหัวเรือกลับไปทันที เจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามผู้ที่หลบหนี แต่ด้วยความมืดจึงไม่พบตัว
จากนั้นได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่าวัตถุต้องสงสัย จำนวน 7 กระสอบ ภายในซุกซ่อนยาบ้า มีตราอักษร 999 เขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินกำกับไว้ทุกแพก จำนวน 237 แพก รวมประมาณ 2,370,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จะได้ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้พนักงานสอบสวน สภ.บ้านเดื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป