ปชน.กาญจน์ เขต 2 ยื่น กกต.คัดสำเนาคะแนนทุกหน่วย ลุ้นนับใหม่ ขณะเขต 1 ติดกล้องเฝ้าหีบบัตร 24 ชม.

กาญจนบุรี – ศึกเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี ยังร้อนต่อเนื่อง หลังผู้สมัครพรรคประชาชน เขต 2 ยื่น กกต.คัดสำเนาเอกสารหน้าหน่วย เตรียมรวบรวมหลักฐานขอนับคะแนนใหม่ ขณะที่เขต 1 เดินหน้าติดกล้องเฝ้าหีบบัตรเลือกตั้งตลอด 24 ชั่วโมง รอลุ้นมติ กกต.กลาง
วันนี้ (12 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้สมัครแต่ละพรรคต่างออกมาแสดงความขอบคุณประชาชน ก่อนความเคลื่อนไหวจะชะลอลง เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอการรับรองผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่วนกลาง
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือเขต 5 ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่าง นายพนม โพธิ์แก้ว ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย กับนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายพนมได้รับคะแนน 39,023 คะแนน เอาชนะนายศักดิ์ดาที่ได้ 27,305 คะแนน ห่างกัน 11,718 คะแนน
ทั้งนี้ เขตเลือกตั้งที่ 5 มีการยื่นร้องเรียนต่อ กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างผู้สมัคร แต่ยังไม่มีการยื่นขอนับคะแนนใหม่
อย่างไรก็ตาม นายพนม โพธิ์แก้ว หรือ “สส.ไก่” ยังคงเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้โพสต์ภาพเซลฟี่ พร้อมฉากหลังเป็นพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง พร้อมข้อความสะท้อนชีวิตลูกชาวไร่ ระบุว่า ตนไม่อายที่จะบอกว่ามาจากครอบครัวยากจน และยึดถือคติ “อย่าลืมว่าเรามาจากไหน” เพื่อเตือนใจให้รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ลืมรากเหง้าและผู้มีพระคุณในอดีต ซึ่งมีประชาชนเข้าไปแสดงความยินดีจำนวนมาก
ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 2 นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้รับคะแนน 39,327 คะแนน เอาชนะนายชูศักดิ์ แม้นทิม พรรคเพื่อไทย ที่ได้ 27,136 คะแนน ห่างกัน 12,191 คะแนน ได้พร้อมทีมงานออกตระเวนขอบคุณประชาชน โดยระบุว่า ทุกคะแนนเสียงคือความหวังและความเชื่อมั่น พร้อมให้คำมั่นจะทำหน้าที่เพื่อพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มกำลัง
ส่วนความเคลื่อนไหวในเขตเลือกตั้งที่ 1 นายภูวนาท รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัครพรรคประชาชน พร้อมด้วยนายเจษฎา เอี่ยมปุ่น รองเลขาธิการพรรค ได้นำกลุ่มผู้สนับสนุนรวมตัวบริเวณสถานที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้งที่หอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อเรียกร้องให้ กกต.สั่งนับคะแนนใหม่ หลังพบข้อสังเกตว่ามีคะแนนรวมสูงกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิถึง 7,097 คะแนน
ล่าสุด นายภูวนาทได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กแจ้งความคืบหน้า ระบุว่า กกต.กลางเตรียมประชุมพิจารณาประเด็นการนับคะแนนใหม่ในวันที่ 12 ก.พ.นี้ พร้อมยืนยันว่าทีมงานได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสถานที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อถ่ายทอดสดและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการปิดม่านอาคารเก็บบัตร ว่าเกิดจากแสงสะท้อนกระจก ไม่ได้มีการปิดม่านแต่อย่างใด
ขณะเดียวกัน ในเขตเลือกตั้งที่ 2 นายกนิษฐ์ วิเศษสิงห์ ผู้สมัครพรรคประชาชน ซึ่งได้คะแนน 17,797 คะแนน ได้ยื่นคำร้องต่อ กกต.จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอคัดสำเนาเอกสารผลการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย และอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นขอนับคะแนนใหม่ในบางหน่วยที่มีข้อสงสัย โดยยืนยันว่าเคารพผลการเลือกตั้ง แต่ต้องการให้กระบวนการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเที่ยงธรรม