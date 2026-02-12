เขื่อนลำปาวส่งน้ำวันละ 10 ล้านลบ.ม.ช่วยพื้นที่เกษตรหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอ

กาฬสินธุ์-เขื่อนลำปาวส่งน้ำเต็มประสิทธิภาพของคลองชลประทานเฉลี่ยวันละ 10 ล้าน ลบ.ม.เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ปลูกข้าวนาปรัง ปลูกพืชไร่ ประมง และอุปโภค บริโภค รวมทั้งส่งน้ำลงลำน้ำปาวไหลเข้าสู่แม่น้ำชีช่วยพื้นที่ด้านท้ายอีก 3 จังหวัดในช่วงหน้าแล้ง
วันนี้(12 ก.พ.)นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,368 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้านลบ.ม.) หรือคิดเป็น 69 เปอร์เซ็นต์ จากความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2568 และอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้วางแผนและมีการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ สามารถกักเก็บน้ำเต็มประสิทธิภาพของอ่าง ทำให้ช่วงฤดูแล้งปีนี้ยืนยันว่าปริมาณน้ำของเขื่อนน้ำลำปาวมีเพียงพอทุกกิจกรรมแน่นอน
นายสำรวยระบุอีกว่า ในส่วนการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้ง ปัจจุบันทางโครงการฯได้ส่งน้ำเต็มประสิทธิภาพของคลองส่งน้ำ ทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเฉลี่ยวันละ 4.48 ล้าน ลบ.ม.เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2568/2569 ของระบบชลประทานโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรทำการเกษตรมากถึง 296,055 ไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 290,605 ไร่, พืชไร่ 140 ไร่, พืชผัก 96 ไร่, บ่อปลา 1,461 ไร่ และบ่อกุ้ง 3,756 ไร่
รวมทั้งยังได้ระบายน้ำลงลำน้ำปาวผ่านอาคารระบายน้ำ และระบายน้ำผ่านอาคารผันน้ำ หรือสริงเวย์เฉลี่ยวัน 4.74 ล้าน ลบ.ม.ลงลำน้ำเดิม ไหลเข้าสู่ลำน้ำปาว และแม่น้ำชี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ด้านท้ายใน จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานีในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย ซึ่งรวมปริมาณน้ำส่งเข้าคลอง ปริมาณน้ำระบาย และปริมาณน้ำในการอุปโภค บริโภค รวมออกจากอ่างทั้งหมดเฉลี่ยวันละ 10.55 ล้าน ลบ.ม.
อย่างไรก็ตามยืนยันว่าปริมาณน้ำเพียงพอทุกกิจกรรมในช่วงหน้าแล้ง ไปจนถึงหน้าฝนแน่นอน พร้อมขอให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ และทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และใช้น้ำคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด